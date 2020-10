Chaque semaine, chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant de l'Epic Game Store, pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payant pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir.Cette semaine, on sent que c'est la dernière ligne droite vers Halloween, avec des costumes et de la peur.Ce jeudi en candidat sortant on retrouve Kingdom: New Lands Pour m'y être essayé cette semaine, il s'agit d'un excellent jeu de gestion et de stratégie. On vous le recommande S'en allant aussi des étagères : Amnesia: A Machine for pigs. On n'a pas fait le test sur Factor, mais on devrait pouvoir se rattraper puisque Amnesia: Rebirth, troisième opus de la série, est sorti la semaine dernière. Rendez-vous donc bientôt pour le test.Du côté des arrivées, cette semaine nous prépare pour Halloween avec Costume Quest 2 et Layers of Fear 2.Costume Quest 2 de Double Fine est un excellent jeu de rôle sorti en 2014 (le 31 octobre sur consoles très exactement) qui vous permettra de passer la soirée d'Halloween costumé tout en restant chez vous.Et histoire de prétendre que vous n'y êtes pas, chez vous, pour éviter que tous le quartier essaye de vous tirer vos sucreries, éteignez les lumières, chaussez un casque et mettez le son à fond pour vous mettre une bonne couche de peur avec Layers of Fear 2. Le jeu mise beaucoup sur le côté exploration et narration. Les critiques sont assez variables, donc le seul moyen de s'en faire une idée, c'est d'y jouer.A la semaine prochaine !