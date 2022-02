Vous pensez toujours que Elden Ring ne sera que Dark Souls avec une moustache ? Vous avez probablement raison, mais ça n'empêche pas From Software et Bandai Namco de nous offrir une longue vidéo de gameplay afin de nous présenter dans les grandes lignes ce qui attendra les joueurs à la sortie du jeu, prévue dans une semaine sur PC et consoles.