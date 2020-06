Duke Nukem sur Switch

Duke Nukem 3D a fêté 24 ans cette année et le shoot mythique de 3D Realms arrive bientôt sur Switch, le 23 Juin pour être exact. Il s'agira de la version 20th Anniversary World Tour qui était sortie sur Steam , XO et PS4 en 2016. Elle comprend donc 5 épisodes, la possibilité de choisir entre le remaster et la version d'origine, des nouvelles musiques et des nouvelles lignes de dialogue au langage fleuri.Gearbox (qui détient les droits) publie le jeu et ne s'est pas foulé pour la bande-annonce vu que c'est quasiment la même qu'il y a 4 ans , la nouvelle ne faisant qu'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Switch comme du multi local à 4 et des vibrations HD. Le jeu coûtera 10 euros et est même vendu à moitié prix jusqu'au 7 Juillet Pendant ce temps, Gearbox et 3D Realms continuent de se mettre sur la gueule . Robert Prince a attaqué Gearbox en justice car Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour contient des musiques qu'il a composé et qui lui appartiennent. Du coup Gearbox attaque 3D Realms en justice car selon l'accord de vente de la licence Duke Nukem il ne devait y avoir aucun problème de droits.En tant que fan de Duke Nukem 3D, j'aimerais attaquer tout ce petit monde en justice pour n'avoir rien fait de valable avec la licence depuis 1996. Sauf peut être la VF de Duke Nukem Forever.