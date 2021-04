Diablo Immortal, même pas mort

Ça fait longtemps qu'on n'a pas donné de nouvelle de Diablo Immortal. Très longtemps en fait puisque c'était le grand silence depuis son annonce durant la BlizzCon 2018 . Vous serez très heureux (ou pas) d'apprendre que le jeu va bien : il en est au stade d'alpha (très) fermé et Blizzard vient d'ajouter une classe supplémentaire, le croisé, qui vient rejoindre l'équipe habituelle (sorcier, moine, barbare, chasseur de démon et nécromancien).Un autre ajout révélé par cette alpha, relativement plus intéressant, est la possibilité de faire des raids jusqu'à 48(!) joueurs, et un mode PVP du même accabit. Le hack & slash & Traces-de-doigts-sur-l'écran doit sortir cette année sur iOS et Android. Si cette news avait été annoncé au début du mois, on aurait pu croire à un poisson d'avril