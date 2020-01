Deux studios nordiques changent potentiellement de main

Depuis Septembre 2019, Tencent possède déjà 29% des actions de Funcom. Mais le géant chinois veut aller encore plus loin. Ils vont donc lancer une offre publique d'achat en Février pour racheter l'intégralité des actions du studio. Ils comptent payer 17 Couronnes norvégiennes par action soit 130 millions d'euros pour le tout. C'est une OPA amiable vu qu'elle est approuvée par le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Funcom dont les membres en question vont probablement s'en mettre plein les fouilles en vendant leurs actions. Funcom a connu deux gros échecs coups sur coups en matière de MMO avec The Secret World et LEGO Minifigures Online mais le studio a pu remonter la pente grâce aux excellentes ventes de Conan Exiles. Ils bossent actuellement sur un MMO Dune.Pendant ce temps, les italiens de Digital Bros veulent faire main basse sur Starbreeze. La maison-mère de 505 Games (éditeur des versions console de Payday 2) possède déjà 7% des actions de Starbreeze. Elle vient d'annoncer son intention de racheter les actions Starbreeze détenues par les coréens de Smilegate Holdings pour 19 millions d'euros. Si tout se passe bien, Digital Bros détiendra alors 30,18% des actions de Starbreeze et la loi les obligera donc à lancer une OPA pour obtenir le reste.Cela tombe à point nommé pour Starbreeze. Malgré un plan de restructuration approuvé par la justice suédoise , le studio n'est pas encore totalement tiré d'affaires. Digital Bros et Starbreeze misent tout deux sur le succès de Payday 3 qui est encore en pré-production.