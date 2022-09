Deathloop rentre enfin à la maison

incontestable

On se doute qu'ils devaient commencer à avoir des crampes à la machoire chez Arkane et Microsoft à force de serrer les dents, mais l'attente touche à sa fin puisque l'arrivée sur Xbox Series de l'excellent Deathloop GOTY 2021, a enfin été officialisée. Celle-ci aura lieu le 20 septembre et sera accompagnée de la grosse mise à jour gratuite Goldenloop qui ajoutera sur tous les supports une nouvelle arme (un gros canon laser), un nouvel ennemi (le peintre explosif), une nouvelle capacité (la Fugue), de nouveaux perks, de nouvelles Breloques combinant deux pouvoirs, mais aussi une petite rallonge scénaristique qui devrait étoffer un peu la fin du jeu.Le jeu sera évidemment disponible dans le Gamepass et, c'est plus surprenant, dans les deux abonnements PS Plus Extra et Premium. Le mode PvP profitera également du crossplatform pour pouvoir s'envahir les uns les autres sans distinction de support. Enfin, le fait d'acheter le jeu sur le Microsoft Store permettra d'y jouer sur Xbox comme sur PC, avec transfert de sauvegarde entre les deux plateformes.