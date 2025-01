De l'importance de la localisation

Tout le monde ne parle pas anglais et encore moins de gens parlent bien anglais. Typiquement le Japon est classé au 92ème rang mondial en matière de niveau d'anglais. Du coup traduire son jeu dans différentes langues améliore grandement les chances de succès. Si vous publiez un jeu sur Steam et qu'il n'est pas traduit en mandarin, vous passez à côté d'un marché gigantesque. Mais évidemment ce n'est pas toujours facile surtout si votre jeu est très verbeux. Baldur's Gate 3 ou GTA V par exemple "se contentent" d'avoir des sous-titres pour les différentes langues.CD Projekt RED va plus loin en choisissant de doubler ses jeux depuis The Witcher 2. Pour Cyberpunk 2077 , le studio a mis le paquet vu que le jeu propose 19 langues dont 11 sont doublées. C'est un boulot de fou vu que le jeu comporte 1,1 millions de mots et 82000 lignes de dialogues. Du coup, sur les 5381 personnes au générique du jeu, 2456 étaient dédiées à la localisation : 1966 doubleurs, 233 chefs de projet, 140 testeurs et 117 traducteurs. Puis CD Projekt RED a remis le couvert avec Phantom Liberty qui a ajouté 450000 mots et 25000 lignes de dialogues.Ca peut paraître assez dingue mais on parle d'un jeu vendu à 30 millions d'exemplaires plus 8 pour Phantom Liberty et qui, 4 ans après sa sortie, continue de faire des points à 60000 joueurs simultanés sur Steam.