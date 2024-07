Cities Skylines 2 ne se console pas

Colossal Order continue de patcher son Cities Skylines 2 aussi vite que possible. Fin juin, la version 1.1.5f1 a totalement refondu l'économie, amélioré massivement le support des mods et a corrigé trois tonnes de bugs plus ou moins drôles comme la création d'embouteillages dans des parkings ou les avions qui passent à travers les pistes d’atterrissage. Mais le patch 1.1.6f1 sorti deux semaines plus tard montre que le travail n'est jamais fini et Colossal Order continue de travailler et d'améliorer son jeu. Du coup, le studio a pris la décision de repousser la version console originellement prévue en octobre à une date inconnue. Le tout pose une question importante : les gens qui jouent à Cities Skylines sur consoles... Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Il faut déjà une sacrée dose de masochisme pour jouer à un city builder normal sur consoles mais jouer à Cities Skylines sans le support des mods relève de la folie.