C'est dans les vieux pots...

On apprend l'existence d'un nouveau studio via les vendus de VentureBeat . Il s'appelle Magic Soup Games et a été co-fondé par trois vétérans du milieu : Jen Oneal, J. Allen Brack et John Donham. J. Allen Brack était le patron de Blizzard avant de quitter son poste pendant les heures sombres . Jen était la patronne de Vicarious Visions avant de remplacer J. Allen puis à son tour de quitter son poste après s'être rendu compte qu'elle était sous-payée et qu'elle servait à remplir le quota diversité. Quand à John Donham, il a fait ses armes chez Sony Online Entertainment et est passé chez Blizzard et Amazon.Ce sont tous trois des gens très compétents mais c'est assez bizarre de n'avoir que des gens orientés management/business dans les fondateurs. Il y a généralement un techos et/ou un directeur artistique. Magic Soup Games compte produire des AAA et le fera uniquement en travail à distance. Le studio a commencé à embaucher.