BF 2042 : touche pas à mon bot

Le tout premier Battlefield, 1942, permettait de jouer contre des bots. La fonctionnalité est restée jusqu'à BF 2142 puis a disparu avec le passage au Frostbite. EA vient de confirmer qu'elle sera de retour dans Battlefield 2042 et permettra entre autres d'aider à remplir les serveurs ce qui sera pratique pour les parties à 128 joueurs des versions PC, PS5 et Xbox Cerises.Jusqu'à 64 bots pourront se joindre à la fête. Il n'y aura pas de campagne solo à la Unreal Tournament (bien pratique pour découvrir les cartes à la cool) mais on pourra jouer seul ou en co-op contre des bots. Voilà qui permettra de jouer en bonne companie sans tricheur, nazi ou ado boutonneux qui insulte votre maman.