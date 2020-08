Baldur's Gate 3 : l'Early Access bientôt

Il n'y pas que des mauvaises nouvelles dans ce bas monde. Prenez Larian Studios par exemple. Entre deux moules-frites-Covid, les belges ont annoncé que l'évaluation précoce de Baldur's Gate 3 sortira le 30 Septembre sur Steam et Stadia. Elle permettra aux joueurs de s'attaquer au premier acte du jeu qui offrira 25 heures de jeu et comprendra 80 combats, 45 980 lignes de dialogues, 596 personnages et 146 sorts/effets.A titre de comparaison, l'early access de Divinity : Original Sin 2 comprenait 22 combats, 17 600 lignes de dialogues, 142 personnages et 69 sorts/effets. La page Steam précise le PC qu'il faut pour faire tourner le jeu et sans surprise c'est très raisonnable avec un i7-4770k épaulé par une GTX 1060 en config recommandée. Pour célébrer le tout, voici la cinématique d'intro ainsi qu'une vidéo de gameplay présentant une rencontre pour le moins étrange.