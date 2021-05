Axiom Verge 2 prend encore du retard

Annoncé fin 2019 lors d'un Indie World de Nintendo, Axiom Verge 2 était attendu dans un premier temps pour "courant 2020", puis pour "début 2021". L'un comme l'autre étant maintenant largement dans le rétro, il était plus que temps pour Tom Happ, le développeur du jeu, d'annoncer que la suite de son excellent Metroid-like ne sortira finalement qu'au troisième trimestre de cette année, sur Switch mais également sur PC via l'EGS.Comme pour se faire pardonner de ce nouveau report, le brave homme a décidé de mettre à disposition de tout le monde le petit documentaire tourné il y a quelques années par 2 Player Production (déjà bien connu pour avoir collé aux basques de Tim Schafer et tout son crew de Double Fine pendant les années de création de Broken Age) revenant sur le genèse d' Axiom Verge premier du nom