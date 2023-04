Apple veut vous faire casquer

Que ce soit sur Twitter ou sur Linkedin, il est difficile d'échapper à une tendance : l'IA. Tout le monde semble avoir oublié que les crypto existent et n'est plus question que de LLM et de generative AI. Tout le monde sauf Apple. La firme de Tim Cook semble beaucoup plus interessé dans une autre technologie : la réalité augmentée. Selon les rumeurs, Apple développerait des lunettes de réalité augmentée depuis un bail ainsi qu'un OS dédié, xrOS (probablement encore un dérivé d'iOS). Deux camps s'affronteraient chez Apple. Les designers industriels souhaient attendrent encore quelques années histoire que la technologie permette de créer des lunettes petites et légères pour éviter un accident industriel comme l'Hololens ou le Magic Leap. Mais l'équipe opérationnelle (comprenez : ceux qui veulent vendre des trucs) souhaite sortir un casque VR prochainement. Ce dernier permettrait de regarder du contenu vidéo, de faire de l'exercice et de passer des appels FaceTime en utilisant des avatars. Il comporterait aussi des caméras permettant de voir le monde réel et de faire de la réalité augmentée comme le Quest Pro.Le deuxième camp aurait gagné et le project a obtenu l'aval de Tim Cook (CEO) et de Jeff Williams (COO). Ces derniers mettraient une pression de fou sur le projet. Il est question d'une annonce durant la WWDC le 5 juin et d'un prix de $3000. Malgré ce tarif délirant, Apple espère en vendre un million en un an grâce à un marketing de fou. Tim Cook a donné une longue interview à GQ ventant les mérites de la réalité augmentée et parlant de co-présence. Le projet est en train de devenir pour Tim Cook ce que le Macintosh était pour Steve Jobs, une sorte d'appareil révolutionnaire repensant notre mode de vie. Mais on se demande si le futur casque d'Apple ne connaitra pas le destin du Newton, un autre projet personnel d'un ancien PDG d'Apple, John Sculley.Même avec tout le pognon d'Apple, on n'est pas sûr qu'il y ait un marché réel au delà des techos ayant de l'argent à foutre en l'air. En plus des questions pratiques (autonomie, confort, le problème des gens qui portent déjà des lunettes...), la réalité augmentée semble jusqu'à présent une longue succession d'échecs en partie due à l'absence de killer apps sans compter que la techno reste associée à une vision assez dystopique du monde dans lequel la frontière entre le virtuel et le réel s'efface et où n'importe quelle surface physique devient un panneau publicitaire.Le jeu vidéo devrait jouer une part importante dans l'adoption de la réalité augmentée tout comme il l'a été dans celle de la réalité virtuelle. Après tout, la seule application en RA qui a réellement eu du succès est Pokémon Go. Et encore. La plupart des joueurs n'utilisent pas des masses cet aspect du jeu et c'est plus la licence qui est la raison du succès. On note qu'Apple a changé son fusil d'épaule niveau JV. La firme n'en avait pas grand chose à faire pendant très longtemps malgré la dominance du medium sur l'App Store. Mais ces dernières années, il y a eu un regain d'intérêt pour le JV avec des choses comme l'Apple Arcade ou le fait qu'Apple utilise des jeux type Resident Evil Village ou Baldur's Gate 3 pour démontrer la puissance de ses puces au lieu d'utiliser des démos techniques (concoctées par Epic Games quand ils était encore potes).