Animal Crossing Pocket lève le camp

La vente en jeu de tickets verts sera interrompue le 27 novembre 2024 à 7h.

Il ne sera plus possible de s'abonner au Pocket Camp Club à partir du 28 octobre 2024 à 2h du mat'.

Les utilisateurs et utilisatrices disposant d'un abonnement à Joyeux agenda, Joyeux assistant, et/ou Joyeuse collection, qui s'étend au-delà du 28 octobre 2024 pourront continuer à profiter des avantages liés jusqu'à la fin du service le 28 novembre 2024.

Ne nécessitera pas de connexion permanente à Internet ;

Ne contiendra aucun achat intégré ;

Permettra aux utilisateurs existants de transférer leur sauvegarde en associant leur compte Nintendo.

La branche mobile de Nintendo fonctionne relativement bien. Mais on voit tout de même assez clairement que Nintendo n'y va pas à fond, surtout avec seulement (actuellement) uniquement 5 jeux à proposer sur iOS et Android, qui commencent à sérieusement dater :Un premier saut sur iOS avec Super Mario Run en free-to-start (un bout du jeu, puis le tout débloquable en l'achetant), le reste des titres sont pour le coup uniquement des free-to-play, fonctionnement plus ou moins bien financièrement. Ou se recyclant discrètement, comme Mario Kart Tour et ses circuits qui se sont quasiment tous retrouvés dans Mario Kart 8 Deluxe Cependant, il semblerait que du côté d'Animal Crossing: Pocket Camp, la meilleure solution trouvée par Nintendo soit simplement de fermer les portes. Les services de ce titre seront interrompus le 28 novembre à 16:00 pile. Mais le jeu sera toujours disponible... à l'achat.Dans les détails :Cependant, et ça c'est plutôt cool pour celles et ceux qui n'ont jamais mis 1 centime dans ce jeu, Nintendo (ou alors une petite partie de Nintendo EPD NDcube et DeNA ) développe actuellement une version non connectée, mais payante d'Animal Crossing: Pocket Camp, toujours pour iOS et Android.Cette version :On aura un peu plus d'informations courant octobre 2024. Dans l'idée, c'est chouette, mais pour les joueurs et joueuses ayant dépensées quelques vrais billets verts, notamment avec des abonnements, il faudra repasser à la caisse, tout en ne connaissant pas le prix. Et honnêtement, ce n'est pas le jeu de l'année, ni même le meilleure de cette série. Mais on sent bien que Nintendo tente de mettre toutes ses forces dans le futur avec récupérant des ressources humaines ici et là, et ce n'est peut-être pas plus mal.