American Truck Simulator se déplace au Nebraska

On a beau vouloir rester à jour au niveau des nouvelles sur American Truck Simulator , on a loupé la mise à jour du Kansas qui était arrivé le 30 novembre dernier. On ne fera pas deux fois la même erreur, puisque l’on peut déjà annoncer que le jeu de SCS Software va accueillir dans un DLC l’État du Nebraska le 16 mai prochain sur Steam. On sait que le titre est aussi destiné aux fans d’évasion, ils pourront admirer de nouveaux décors composés de prairies, de collines, de grandes plaines…