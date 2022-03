AMD lance le RSR et officialise le FSR 2.0

On n'aura pas eu à attendre bien longtemps pour avoir des nouvelles de la branche GPU d' AMD . Deux jours après les annonces de nouveaux CPU , la team gros rouge revient avec de nouvelles fonctionnalités pour ses GPU : le RSR et le FSR 2.0Le RSR (Radeon Super Resolution), c'est le FSR que l'on connait déjà, mais au niveau des drivers. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'attendre que les développeurs l'intègrent dans les options graphiques de leurs jeux : il suffit de l'activer dans les pilotes de votre carte graphique (Radeon 5000 ou 6000), et ensuite de baisser la résolution en jeu pour laisser le RSR upscaler l'image à la résolution native de votre écran. Le bon côté de la chose, c'est que tous les jeux peuvent donc bénéficier de cette manière simple de booster un peu le framerate au prix d'une perte de qualité d'image plus ou moins supportable selon votre sensibilité. Le potentiel mauvais côté, c'est que contrairement au FSR qui intervenait au milieu du pipeline de rendu, avant tout ce qui est interface notamment, le RSR intervient en bout de chaine, avec donc le risque que l'UI du jeu soit un peu baveuse.Mais AMD ne s'arrête pas là et confirme qu'ils sont bien en train de bosser sur un FSR 2.0. Ils n'entrent pas dans les détails pour l'instant (il faudra attendre la semaine prochaine et leur conférence à la GDC ) mais on nous promet un rendu évidemment supérieur au FSR premier du nom, parfois même encore meilleur que la résolution native grâce à un anti-aliasing plus performant, et ce sans nécessiter de composants hardware dédiés comme le DLSS de Nvidia qui respose sur les Tensor Cores des GeForce 2000 et 3000, ce qui permettra au FSR 2.0 d'être compatible avec tous les GPU du marché. Beaucoup de promesses que l'on espère voir tenues, la première génération de FSR n'ayant pas vraiment réussi à faire de l'ombre à l'intouchable DLSS.