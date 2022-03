AMD étoffe sa gamme de CPU

Alors que la prochaine génération de processeurs Ryzen basés sur l'architecture Zen 4 se profile à l'horizon, AMD va essayer d'occuper un peu le terrain jusqu'à la fin de l'année avec plein de nouvelles références de CPU Zen 3. En bas de l'échelle, on trouve les nouveaux Ryzen 5500 et 5600 tous deux 6 coeurs / 12 threads, le 5500 tournant un peu moins vite et disposant de moins de cache que le 5600. En milieu de peloton, on accueille le 5700X, 8c/16t comme le 5800X mais avec des fréquences moins élevées et un TDP revu à la baisse. Enfin, la nouvelle star est bien évidemment le 5800X3D, qui de base montera un peu moins haut en fréquence que le 5800X mais compensera avec un cache gargantuesque de 96 Mo. Toutes ces nouvelles références seront disponibles début avril (sauf le 5800X3D qui est lui prévu pour le 20 avril), pour des prix allant de 160 à 450$ - officiellement, bien sûr, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve en boutique.Pour terminer avec quelques nouvelles de la branche GPU d'AMD, il se murmure depuis quelques jours qu'une version 2.0 du FSR pourrait être bientôt présentée. Contrairement à la version actuelle qui se contente d'upscaler bêtement une image, cette nouvelle itération du FidelityFX Super Resolution proposerait un upscaling temporel et un anti-aliasing "optimisé", sans trop qu'on sache en quoi pour l'instant. On va attendre la présentation officielle qui devrait avoir lieu dans les prochains jours pour s'enthousiasmer, surtout après la déception que fut la version 1.0 du FSR, mais si jamais AMD arrive cette fois à proposer une alternative sérieuse à l'intouchable DLSS de Nvidia sans nécessiter de composants spécifiques, celle-ci pourrait être une bénédiction pour des machines plus limitées comme, au hasard, le Steam Deck.