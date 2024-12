Loco Motive vous fera préférer le train

Annoncé il y a deux ans tout pile lors d'un Nintendo Indie World qui avait également présenté Sea of Stars et OMORI , le tout premier jeu de Robust Games a déjà squatté les lignes de Factornews, lorsque j'ai bondi sur sa démo pendant la Ludonarracon 2023. J'avais déjà tiqué à l'époque sur ce point'n click aux accents d'enquête policière se déroulant à bord du premier train à vapeur de l'histoire. Des dialogues piquants, un pixel-art animé avec soin par un magicien qui a fait ses armes sur les plus grands succès de Chucklefish et un scénario accrocheur, j'avais vraiment hâte d'en voir plus !

Le croupier, avec le micro sur pied, dans la voiture-bar

Point'n push

Et nous voilà donc à l'heure du test, à la bourre évidemment comme il se doit sur Factor. Et disons-le tout de suite, Loco Motive tient toutes ses promesses. À commencer par un univers dans lequel on embarque avec plaisir. Notre aventure débute à bord du fabuleux Reuss Express, le premier train à vapeur de la compagnie Unterwald. Bien qu'elle soit à l'apogée de sa gloire, la désormais âgée Lady Unterwald s'apprête à lire son testament légataire devant une troupe hétéroclite ayant pris place dans son train. Il y a sa soeur et ses deux neveux benêts, son médecin personnel, le comptable de la compagnie et une foule d'autres personnages hauts en couleur.Mais celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est son gratte-papier sans histoire Arthur Ackerman, garant du testament jusqu'à sa lecture, que le joueur va incarner dans une bonne partie de la campagne. Sauf que la soirée va virer au drame lorsqu'un assassin profite du passage dans un tunnel pour tuer la matriarche de sang-froid alors qu'elle s'apprêtait à énoncer le légataire. Pendant le même temps, le maladroit Arthur égare l'acte testamentaire officiel par la fenêtre. Il va donc passer le reste de la nuit à en savoir plus sur le véritable destinataire du trésor des Unterwald et accessoirement à rassembler des indices pour confondre le tueur.Il ne sera pas seul dans ce Cluedo grandeur nature puisque le joueur contrôlera bientôt la mystérieuse Diana Osterhagen ainsi que le détective raté/romancier en fin de carrière Herman Merman. À la manière d'un film, le jeu présente leurs tribulations dans le train sous forme de flashbacks, alors qu'ils sont interrogés en tant que suspects principaux sur le meurtre par des policiers dans leurs bureaux le lendemain du meurtre. On fera ainsi des aller-retours entre la nuit fatidique et le jour d'après, bien que la majorité de l'histoire se déroule à bord du Reuss Express. Impossible de ne pas sourire dès les toutes premières minutes du jeu, tant les dialogues sont à la fois extrêmement bien écrits et délicieusement drôles. Les personnages qui défilent à l'écran ont tous un caractère unique et il est sublimé par un casting de voix de grande qualité avec des acteurs déjà entendus dans Duck Detective: The Secret Salami Ratchet and Clank: Rift Apart ou encore Baldur's Gate III . Seule entorse aux dialogues, l'absence totale de traduction française qui risque d'en rebuter plus d'un.À de trop rares moments dans l'aventure, on contrôlera les trois héros en même temps, en basculant de l'un à l'autre. Il sera pas mal question de transbahuter des objets d'un côté à l'autre de l'écran en utilisant... les moyens du bord (eh non, je ne vous spoilerai pas le plaisir de la découverte). Les énigmes associées sont plutôt bien vues et assez fluides à suivre.En parlant de ça, Loco Motive n'échappe pas à l'écueil du "pointer-cliquer" et il arrive quelques fois d'être bloqué devant un problème d'apparence insoluble, la faute à une poignée de combinaisons pas évidentes de prime abord, à moins de tenter toutes les associations possibles dans l'inventaire. Les développeurs ont eu la bonne idée d'intégrer un système de coups de main progressifs dans le jeu. En décrochant l'un des nombreux téléphones disposés un peu partout dans les niveaux, on peut donner un coup de fil au célèbre enquêteur Dirk Chiselton pour qu'il nous aiguille sur le bon chemin. À chaque appel, il nous fait avancer un peu plus vers la résolution de l'énigme sans véritablement nous donner la solution. Ainsi, on peut s'aider sans vraiment tricher avec la soluce sur les genoux. Pour rester dans les mécaniques de jeu, le titre reprend les grandes lignes du genre, à savoir des objets à récupérer et combiner dans un inventaire et des dialogues à choix multiples.Petite originalité, Loco Motive est jouable entièrement à la manette et les déplacements sont facilités par des niveaux vus de côté, sans réelle profondeur dans les mouvements des personnages. Dans la version Switch testée, outre le stick pour se déplacer de gauche à droite et les boutons pour valider et manipuler l'inventaire, les tranches L et R permettent de basculer entre les zones interactives à l'écran pour gagner du temps, lors des différentes combinaisons d'objets.L'ensemble est très agréable et n'a jamais entravé notre progression pendant la petite dizaine d'heures que dure le jeu. Évidemment, la souris reste de mise sur PC. Autre petite subtilité du jeu, si son pixel-art est assez grossier et rappellera à certains les dernières heures des jeux Lucas Arts , le titre mise tout sur ses animations pour tout et rien, et c'est un pari gagnant !On se délecte devant chaque nouvelle animation lorsqu'un personnage range tel ou tel objet parfois volumineux comme un ventilateur de table dans son complet veston, ou qu'il combine deux objets qui n'ont rien à voir ensemble, ce qui occasionne des animations détaillées et hilarantes. L'artiste Adam Riches déjà à l'animation sur Wargroove Starbound ou encore Kingdom Two Crowns s'en amuse et surjoue ces situations absurdes, et ça fonctionne super bien sur le joueur. Enfin, il ne manquait plus qu'une bonne bande originale pour sublimer l'ensemble et le studio s'est payé les services de Paul Zimmermann, déjà entendu dans la superbe BO de Wildfrost et qui signe là des morceaux entre le jazzy des années 20 et des rythmes plus propices aux rebondissements d'un jeu d'enquête policière à la Agatha Christie, parfaitement dans le ton, donc.