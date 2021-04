Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau

Encore et toujours dans l’attente de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, l’arrivée sur Switch d’un nouvel épisode d’Hyrule Warriors a fait son petit effet. Exit le Zelda Musô à la sauce All-Star Game, et place à un épisode qui se déroule dans le même univers que l’épisode le plus vendu de la série. De quoi ouvrir l'appétit !

Musô of the wild

L'Ère de la bagarre

Un coffre très bien rempli !

L’ambiance du framerate

Le DLC du fléau

La dernière fois que j’ai joué à un Musô, c’était à l’excellent Fire Emblem Warriors (dont le test est dispo par ici ), lui-même sur Nintendo Switch et développé par le duo de la bagarre, Koei Tecmo et Omega Force . C’était en 2017 et à l’époque, Nintendo avait pris tout le monde à revers en proposant sa licence Tactical RPG, pas vraiment habituée à taper dans le tas. Mais ce n’était pas le premier coup d’essai pour le petit artisan, qui avait aussi prêté l’une de ses plus grosses sagas, The Legend of Zelda.Souvenez-vous, en 2014 sortait Hyrule Warriors sur Wii U. Déjà bien cool à l’époque (comme beaucoup de jeux Wii U, mais ça, c’est une autre histoire), le titre souffrait néanmoins d’un effet un peu fourre tout de la licence et de missions pas toujours bien pensées. Mais au moins, les fans étaient ravis et le contenu était déjà assez gros pour y passer quelques heures, ou même quelques dizaines pour les plus acharnés. Il a été suivi d’ Hyrule Warriors: Legends sur Nintendo 3DS en 2016, reprenant l’opus Wii U et tous ses DLC, ainsi que quelques ajouts et une compatibilité accrue pour la New Nintendo 3DS, notamment pour l’affichage en 3D relief. Et comme tout sort sur Switch, Hyrule Warriors: Definitive Edition a débarqué en 2018, avec la totalité du contenu et quelques bonus supplémentaires. Mais malgré ses nombreuses qualités, il manquait ce je ne sais quoi pour en faire un grand Musô.Probablement une histoire qui tienne debout, chose qu’Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau arrive à proposer de façon exemplaire, en tout cas pour ce genre de jeu. Se reposant sur Breath of the Wild , ce nouvel épisode tente de nous expliquer ce qui s’est passé avant le réveil de Link. Vous l’aurez compris, on a donc droit à une préquelle, se déroulant. Plutôt malin comme approche, et surtout aucune chance pour Koei Tecmo et Omega Force de se prendre les pieds dans le tapis et de flinguer l’histoire de Breath of the Wild 2 Ne vous attendez pas non plus à un scénario puisant au plus profond du lore de la série à vous en retourner le cerveau, néanmoins, le tout est assez bien écrit et tient très largement la route. Tout commence par une vision d’horreur : le château d’Hyrule est en flammes, se faisant tirer dessus à coup de rayons lasers par une armée de Gardiens, avec l’ombre du Fléau entourant l’immense bâtisse. Soudain, une vive lumière apparaît dans la tour de la princesse Zelda, et. Oui, un mini Gardien, un Baby Guardian si vous préférez, comme pour surfer sur la vague de Baby Yoda de la série The Mandalorian. Hasard créatif ou pas, ce petit gardien, totalement conscient de ce qui se passe, active une sorte de porte temporelle et s’y engouffre immédiatement.On comprend alors assez rapidement que nous sommes arrivés dans une époque se déroulant bien avant les événements de Breath of the Wild, une centaine d’années avant pour être exact, au début de l’attaque de l’armée de Ganon et de ses sbires. Alors capable de faire sortir de terre les grandes tours Sheikah, ce petit gardien intrigue énormément Impa, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, ni d’où vient cette petite créature mécanique. La suite est assez logique, puisque si vous avez joué à Breath of the Wild, on sait tout ce qui se passe. De fait, le roi Rhoam accepte que la princesse Zelda, Link et Impa partent au plus vite à la rencontre des quatres Prodiges afin qu’ils puissent aider le royaume d’Hyrule en tabassant le Fléau à coup de créatures divines. Le reste s'enchaîne très rapidement, jusqu’à découvrir qui est véritablement le méchant de l’histoire…Reprenant les bases de gameplay des différents Musô sortis au fil des années, on retrouve tout ce qui fait le sel de ce type de jeu dans L'Ère du Fléau, à savoir. Tout le bestiaire de Breath of the Wild est là, et on retrouve (en différentes couleurs et niveaux) des Bokoblins, Moblins, Lézalfos, Yigas, mais aussi des Chuchus, Octorocks et des chauves-souris, sans oublier d’aller un peu dans le haut du panier avec les Lithorok, Hinox, Lynels, Moldarquor, et évidemment, toutes les sortes de gardiens. Bref, ils sont tous là, même les Ombres de Ganon, afin de nous donner de vrais boss de temps en temps. Et il faut bien l’avouer, cela fait du bien de retrouver tout ce petit monde avant que le second épisode ne débarque.Pour en découdre, on retrouve, avec des coups rapides / faibles et d’autres lents / forts. À cela s’ajoute une multitude d’enchaînements d’attaques afin de faire de gros combos au sol ou dans les airs, ainsi qu’une jauge de furie se chargeant au fur et à mesure des KO de nos adversaires. Et comme pour Fire Emblem Warriors qui avait repris son système des armes en triangle (les épées sont plus fortes que les haches, qui ont un avantage sur les lances, elles-mêmes plus performantes contre les épées), ce préquel reprend aussi toutes les subtilités introduites dans Breath of the Wild.À commencer par. On retrouve avec joie le pouvoir de Cryonis, qui permet de créer un bloc de glace. Ce dernier pouvant simplement servir de plateforme pour se surélever d’un seul coup, mais aussi de protection lors d’une attaque, ou même pour faire office de mur lorsqu’un ennemi nous charge. Il y a aussi Magnetis qui lui, s’occupe de contrôler des objets métalliques à distance. Ici, on pourra par exemple se servir d’une grosse caisse en métal pour dégommer quelques Gobelins, mais aussi retourner certaines attaques, notamment lorsqu’il s’agit de se prendre une massue en pleine face. Enfin, le pouvoir de Statis permet d’immobiliser un ou plusieurs ennemis environnants, afin de bourriner dedans pour les charger d’énergie cinétique, et pourquoi pas tenter de casser leur bouclier.Parce que oui, les gros ennemis, ou plutôt les chefs de clans, les mid-boss ou les boss, disposent tous d’une sorte de jauge de protection fonctionnant comme un bouclier. Le but est donc de briser cette défense pour qu’ils soient dans un état d'étourdissement l’espace de quelques secondes et ensuite de les enchaîner avec des attaques fortes, une furie, ou même quelques bombes, s’utilisant comme un pouvoir. Mine de rien, cette mécanique permet de classer les ennemis et donc, de prioriser nos attaques spéciales. Il ne sert peut-être pas à grand chose de lancer cette furie durement gagnée alors que ce gros Lynel est en pleine forme. Mieux vaut tenter de l’affaiblir avant de se lancer.Il existe aussi une autre manière pour blesser les adversaires : les magies !, notamment suivant le type d’ennemi ou tout simplement le type d’environnement. On a à disposition des magies de foudre, feu et glace, dont on remplit les jauges en tuant des sorciers que l’on trouve dans les missions. Il est parfois nécessaire d’aller farmer vite fait une mission pour revenir blindé d'une magie précise, afin de battre le boss d’une autre mission qui lui, est sensible à cette fameuse magie. Vous l’aurez compris, si des petits Lézalfos se baladent dans une rivière, une magie de foudre se chargera de leur régler leur compte. Tandis qu’un Lithorok de glace aura bien du mal à résister à nos coups, surtout après quelques magies de feu bien placées et une défense brisée.Enfin, il ne faut pas oublier la chose la plus classe de Breath of the Wild : l’esquive parfaite. Ce petit moment où on évite le coup d’estoc d’un monstre qui veut notre peau, et qui active un ralenti hyper classe nous laissant le temps de matraquer le bouton Y en espérant le vaincre rapidement. Simple et efficace, une fois qu’on a compris le timing et que l’on connaît nos adversaires, c’est un mouvement qui se fait le plus naturellement du monde, et qui par la même occasion, dynamise extrêmement bien les combats déjà très rythmés.Cet Hyrule Warriors n’oublie pas non plus de, notamment en s’éloignant du premier épisode, tout en ajoutant les bonnes idées des autres Musô. Plus rapide, plus précis, moins scripté, et avec des niveaux assez grands pour s’y perdre de temps en temps, L'Ère du Fléau corrige très largement le tir et en fait même oublier les immondes niveaux du premier opus, utilisant outrageusement les allers-retours d’un côté à l’autre de la carte. Il est d’ailleurs possible, et fortement recommandé d’utiliser la carte et de donner quelques ordres à nos camarades de bataille, lorsque cela est faisable.Comprenant bien moins de personnages que le premier épisode, celui-ci en propose tout de même un certain nombre tous très différents. En effet,. De base, nous disposons de la Princesse Zelda, Link, Impa, puis de Daruk (Prodige Goron), Mipha (Prodige Zora), Revali (Prodige Piaf), Urbosa (Prodige Gerudo) en fonction des missions jouées. Évidemment, il en existe d’autres à débloquer, mais je vous laisse la joie de le faire et de découvrir certains choix assez surprenants.Link conviendra à tout le monde puisqu’il est celui qui se joue de la manière la plus classique qui soit, avec des attaques à l’arme blanche, que ce soit une épée, une lance, une hache, etc. Tandis que Zelda est un peu plus déconcertante à prendre en main au premier abord, puisqu’elle utilise un peu toutes les magies de la tablette Sheikah en les transformant en attaques. Et quand on comprend comment se manie Impa et la puissance qu’elle peut déchainer avec ses esprits, on se rend compte assez rapidement qu’il s’agit là d’une arme dévastatrice, et accessoirement, de l’une des personnages les plus pétée du jeu. Le reste du casting se base sur leurs éléments, ainsi, Mipha du peuple Zoras arrose tout le monde, Urbosa utilise pas mal de sortilèges de foudre, Revali volera dans le ciel ou à ras de sol, tandis que Daruk tapera dans le tas sans trop réfléchir comme le gros bourrin qu’il est.Et tant qu’à faire,. Ainsi, il est possible de se la jouer Kaijū aux manettes de Vah’Rudania, Vah’Ruta, Vah’Medoh ou Vah’Naboris. Cool sur le papier, mais finalement pas si fou que ça manette en mains, puisqu’on se retrouve à dézinguer des minis ennemis à tour de bras, affichant parfois quelques génocides avec 4000 Bokoblins tombés au combat.Et. C’est d’ailleurs l’une des autres très bonnes idées : celle de proposer la quête principale et les quêtes annexes dans le même menu, ou plutôt, sur la carte de Breath of the Wild. Impossible de se perdre lorsque l’on a passé un temps fou sur ce jeu, et surtout, le pouvoir de la nostalgie fait directement sont effet.L’idée derrière cette présentation est de nous proposer tout un tas d’activités au choix. Même si la quête principale ne pourra pas se faire dans n’importe quel ordre, elle est découpée en plusieurs chapitres avec généralement une grosse mission à résoudre (allant parfois nous prendre 45 minutes) avant d’en voir la fin. Toutes les autres quêtes, bien plus courtes, sont là pour nous faire gagner de l’expérience, des tonnes de rubis, des armes et des objets. Sans scénario, on se retrouve avec un objectif ou deux à atteindre, avec quelques contraintes ici et là : un temps limité, un personnage précis (cela m’a évité de terminer le jeu en ne jouant qu’avec Link), une équipe précise, etc. On se surprend alors à enchaîner les missions sans trop faire attention à la quête principale, souhaitant par exemple améliorer telle ou telle arme dans une boutique, tenter d’obtenir de nouvelles tenues pour Link (toutes cosmétiques), ou ajoutant quelques nouveaux combos à notre personnage en lui augmentant son niveau d’expérience (que l’on peut aussi faire grimper en dépensant des rubis).Mon temps de jeu m’a d’ailleurs vraiment surpris :Autant dire que tout cela est vraiment bien ficelé ! Surtout qu’ensuite, le jeu se permet de rajouter de nombreuses nouvelles quêtes pour faire durer le plaisir dans un End Game de folie.Dans l’équipe de Factornews, je suis probablement celui qui est le moins gêné par un framerate en mousse. Évidemment, j’apprécie grandement un 60 fps stable, mais je me contente aussi très bien d’un 30 fps stable. Le problème dans cette équation vient surtout de la stabilité, et malheureusement, L'Ère du Fléau a parfois bien du mal à rester sur un framerate fixe. Ne vous attendez pas à atteindre des sommets, ici,, mais cela ne m’a pour autant pas gêné le moins du monde. Cependant, j’ai pas mal tiqué en voyant apparaître l’herbe de cette grande plaine d’Hyrule au dernier moment, ou même tout un groupe d’ennemis, et ce, que ce soit en mode portable ou en docké. À part la résolution qui change un peu, le jeu ne profite malheureusement pas de ce fameux mode TV un peu boosté. Peut-être qu’un nouveau modèle de Switch un peu plus puissante résoudra ce problème. En attendant, il faut faire avec un framerate en dents de scie et quelques ralentissements ici et là lors des plus grosses attaques de furies (Urbosa et sa foudre par exemple).Heureusement,avec une bande son dirigée par une petite équipe au CV impressionnant. On découvre ainsi que Kumi Tanioka est de la partie. Elle est surtout connue pour son travail sur la série Final Fantasy Crystal Chronicles, mais aussi pour Final Fantasy XI et même Super Smash Bros. sur 3DS et Wii U. Elle a été aidée par Reo Uratani qui lui, est plutôt un habitué de chez Capcom : Monster Hunter 3, 4 et Generations, Tatsunoko Vs. Capcom : Ultimate All-Stars ou encore Ultra Street Fighter II : The Final Challengers, c’était lui (en partie). Le troisième de l’équipe est Ryotaro Yagi, plus jeune mais promis à une grande carrière, il a notamment travaillé sur Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, pas mal d’épisodes de Touhou Project ou encore Hotel Walpurgis. Enfin, le dernier nom est Haruki Yamada, a un poste de compositeur chez Koei Tecmo, plus précisément dans la BGM Division. Alors évidemment, on retrouve Samurai Warriors sur son CV, mais aussi des choses bien plus surprenantes comme Pachislot Devil May Cry X The Last Judgement, Tekken 7 et même Pokémon Masters.Bref, tout cela pour dire que ce petit groupe n’avait jamais travaillé sur un épisode de Zelda auparavant et que finalement, c’est peut-être un mal pour un bien tant l’OST est de qualité, penchant beaucoup dans l’orchestral et donnant un rythme fou à nos batailles. Surtout qu’en plus,Comme pour maintenant un grand nombre de jeux et son prédécesseur, ce second Hyrule Warriors ne déroge pas à la règle du DLC. De fait, un pack d’extension sortira en trois parties à partir du 28 mai prochain, ajoutant quelques armes et tenues, probablement des personnages, mais aussi des défis et quelques stages supplémentaires. On dira que, mais semble cependant assez dispensable. On en dira peut-être un mot quand il sortira.