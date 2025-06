Duck Detective: The Ghost of Glamping

Arrivé sur place, évidemment, le séjour ne sera pas de tout repos puisqu'il devra mettre ses talents de détective au service de la justice. Entre un influenceur influencé, une tentative de kidnapping ou presque et même de mystérieuses apparitions dans le manoir, soit rien de moins qu'une journée de boulot classique pour Eugene McQuacklin. Et si le plot s'étoffe un peu, cette suite reprend sans grande surprise les mécaniques introduites dans le premier jeu.



Drôle comme tout et taillé pour la Switch avec son format court, le jeu a fait un petit carton, ce qui a donné des idées aux allemands pour une suite aux accents spookys. De retour à son bureau après les évènements du premier épisode, notre Perry Mason au bec jaune se morfond toujours de son divorce d'avec Ana. Mais il peut compter sur son désormais fidèle acolyte Freddy Frederson qui, voyant son trop-plein de décrépitude, l'oblige bien malgré lui à une retraite dans un camping au bord d'un lac. Et pas n'importe quel camping puisqu'il abrite un manoir qu'on dit hanté !Arrivé sur place, évidemment, le séjour ne sera pas de tout repos puisqu'il devra mettre ses talents de détective au service de la justice. Entre un influenceur influencé, une tentative de kidnapping ou presque et même de mystérieuses apparitions dans le manoir, soit rien de moins qu'une journée de boulot classique pour Eugene McQuacklin. Et si le plot s'étoffe un peu, cette suite reprend sans grande surprise les mécaniques introduites dans le premier jeu.

En plus de se balader dans un camping qui va progressivement s'ouvrir pour proposer de plus en plus de lieux différents à visiter, on passera la plupart du temps à interroger les différents suspects... ou plutôt clients du camping. En plus de leur parler de la pluie et du beau temps, une autre action permet de les observer de haut en bas et de dénicher quelques détails sur leur tenue vestimentaire ou leur attitude. Enfin, au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, on pourra les questionner sur un objet en notre possession ou d'autres suspects. Il faudra même les réinterroger régulièrement pour faire avancer l'histoire. On devra également fouiller l'environnement à la recherche de pistes.

The Case of the Golden Idiot





Et tout cela pour récupérer des indices sous formes de mots qui nous serviront à compléter des deducktions (oui, le titre est bourré de jeux de mots autour des palmipèdes) à trous, à la manière d'un Return of the Obra Dinn ou plus récemment Case of the Golden Idol façon redux. Le jeu reprend le concept jusqu'à nous demander d'identifier chaque suspect par son nom nous-mêmes.