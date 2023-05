System Shock : et c'est parti pour le SHODAN

Sept ans après le lancement de son Kickstarter (comme le temps passe), le System Shock de Nightdive Studios est enfin disponible en version 1.0. Le jeu semble plutôt bien fini, ce qui reste trop rare par les temps qui courent pour un titre utilisant l'Unreal Engine, et il est accueilli assez favorablement par la critique avec toutefois un point à bien prendre en considération : sous la refonte graphique et les quelques améliorations d'interface, ça reste un jeu qui baigne dans son jus de 1994 avec tout ce que ça implique de level design labyrinthique et de progression parfois confuse. Si vous avez connu et aimé le jeu à l'époque, vous savez à quoi vous attendre, mais si vous étiez passés à côté et comptez profiter de ce remake pour découvrir ce titre fondateur, attendez-vous à quelque chose de beaucoup moins facile d'accès que toutes les autres immersive sims qui ont marché dans ses pas.