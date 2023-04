State of Final Fantasy XVI

Le VRP au grand coeur de Square Enix Naoki Yoshida s'est offert 25 minutes de pas vraiment live, mais presque pendant le State of Play d'hier soir. Au programme, pas plus de détails sur Final Fantasy XVI en tant que tel mais 25 minutes de gameplay dont une bonne partie encore jamais vue. Les combats ont l'air toujours aussi cool, la DA est sublime et on a appris que c'est Kenshi Yonezu qui s'occupera du thème musical du jeu . Sortie planifiée le 22 juin prochain sur PS5. Et plus tard sur PC, bien que le principal intéressé préfère ne pas annoncer de créneau pour l'instant.