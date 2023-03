Redfall : une vidéo mordante

un peu

À moins de deux mois de la sortie de Redfall Arkane tente avec ce nouveau trailer de faire un peu monter la hype pour son jeu qui pour l'instant ne semble vraiment pas déchainer les passions. Il faut dire que malgé le talent du studio, qui n'est plus à démontrer depuis la sortie de son chef-d'oeuvre Prey en 2017, on abeaucoup de mal à s'emballer pour ce qui ressemble à un simili jeu-service solo/coop open world aevc des armes à chiffres et à code couleur de plus, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.