Firmament daté

Si comme moi vous aviez raté cette news de 2018 , vous n'étiez peut-être pas au courant que Cyan Worlds bossait sur un nouveau jeu : Firmament . Cinq ans plus tard le développement touche à sa fin, et le jeu d'énigmes à s'arracher les cheveux des créateurs de Myst sortira le 18 mai sur PC. Comme pour Obduction et le remake de Myst paru en 2021, Firmament sera jouable sur un bon vieil écran mais également en VR, histoire de s'immerger complètement dans ce nouvel univers toujours aussi singulier.