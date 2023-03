Il nous fait de l'oeil depuis un moment, mais il ne faudra plus l'attendre très longtemps : le Decarnation des parisiens de Atelier QDB , édité par les bordelais de Shiro Games via leur label Shiro Unlimited, arrivera sur PC et Switch en mai. Il a même droit à un nouveau trailer qui confirme que si la démo était déjà bien chelou, ce n'était visiblement rien en comparaison de ce qui nous attend dans le jeu complet.