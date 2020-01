Cyberdeck à quatre mains

Malgré le récent report de cinq mois , et les heures supplémentaires prévues , il semblerait que les épaules de CD Projekt Red ne soient plus suffisantes pour porter seules Cyberpunk 2077 jusqu’à la ligne d’arrivée. Leurs voisins de QLOC leur prêteront donc officielement main forte pour tenir le délai, via une assistance au développement et à la QA. Mais d'après polskigamedev.pl ils seraient loin d'être les seuls. Au bas mot deux autres entitées, le studio Crunching Koalas et l'entreprise de QA Testronic , seraient aussi de la partie.