CD Projekt explique le report Cyberpunk 2077

Comme l’explique CBL dans son actu d’hier, CD Projekt a pris la décision de retarder la sortie de Cyberpunk 2077 au 17 septembre 2020, alors qu’il était attendu pour le 16 avril. C’est probablement par peur d’ Animal Crossing : New Horizons (20 mars), mais la direction n’a pas osé le dire. Par contre, Adam Kiciński (président-directeur général), Piotr Nielubowicz (directeur financier) et Michał Nowakowski (membre du conseil d'administration), ont décroché le téléphone pour discuter de tout cela avec les actionnaires et quelques journalistes triés sur le volet.Evidemment, nous n’y étions pas (trop de choses à faire, pas trop le temps), mais un PDF de compte rendu est disponible sur le site officiel de CD Projekt . On y apprend pas mal de choses, même si les réponses sont très formatées pour ne froisser personne.Pour commencer cette réunion, Adam Kiciński précise que Cyberpunk 2077 est le plus gros projet de la société et qu’ils souhaitent proposer un jeu d’un haut niveau artistique, surpassant même The Witcher 3 à son époque. Un projet fondamental pour passer CD Projekt sur un autre plan commercial. Concrètement et sans le dire directement : ils veulent être plus gros, une sorte de Rockstar de l’Est.On apprend aussi que le jeu est terminé, enfin jouable plutôt, que l’on peut faire tout un tas de trucs dans Night City et que la ville est immense. Mais cette immensité fait aussi que le travail des tests pour la gestion des bugs est d’autant plus énorme, et ils ont donc besoin de plus de temps. Une bonne chose pour ne pas faire cruncher ses équipes, même s’il admet plus tard que oui, des heures supplémentaires sont prévues.Concernant la date, ils sont tous d’accord pour affirmer que non, ils ne déplacent pas la sortie du jeu par peur de la concurrence : des gros jeux, il y en a tous les mois. L’autre grosse info concerne le fameux AAA sur lequel travaille le studio en parallèle de Cyberpunk 2077. En fait, il s’agit tout simplement de Cyberpunk multijoueur (nom de code) et qu’une sortie pour 2021 semble peu probable.Enfin, pour ce qui est des arrivées des prochaines consoles Xbox Series X et PS5, tout le monde s’accordent à dire qu’ils travaillent sur la génération actuelle, tout en sachant ce qui va venir. C’est un peu flou, mais on se doute qu’avec des consoles rétrocompatibles, voir peut-être mieux, CD Projekt pense probablement que les gens joueront à leur jeu quel que soit le support.