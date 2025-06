Thinky Direct 2025, le résumé après réflexion

Hourra, un nouveau "Direct" à digérer ! Cette fois, c'est le site Thinky Games qui rassemble une base de donnée de jeux de réflexion qui a décidé de convier les développeurs de casse-têtes autour d'une petite demi-heure de conférence. Et on vous a fait une petite sélection, de leur sélection.

City of Voices

Lorsque les scénaristes de The Case of the Golden Idol s'ennuient entre deux jeux, ils... font le leur ! City of Voices est un jeu de déduction développé par Kini Games et dans lequel on suit les aventures de deux détectives en culottes courtes qui vont se retrouver propulsées au temps des Mayas. On retrouve des mécaniques de déduction similaires à celles de Golden Idol ou Duck Detective , et un pixel-art qui emprunte également aux gros plans sur les tronches de ses personnages. Le jeu n'a pas de date de sortie, mais une démo est disponible sur Steam.

Buttons, buttons everywhere! Dans ce puzzler à la première personne, vous explorerez un musée rempli de machines étranges et de boutons à pousser de toutes les couleurs. Outre un thème qui ressemble à celui de Westworld et aucune date de sortie, le jeu se paye une démo déjà disponible sur Steam.

Parallel Experiment

Dans le genre coop puzzler, We Were Here Together est une référence. Parallel Experiment reprend le concept, mais l'applique aux purs jeux de puzzles. Dans un univers en 2D comme issu d'un comic américain, deux enquêteurs doivent coopérer en s'aidant d'écrans différents les uns des autres pour dénicher des indices et survivre. Le jeu sortira sur mobiles, tablettes, PC et Mac et sera évidemment crossplay. Une démo permet de tester la bestiole sur Steam.

He Who Watches

A mi-chemin entre un dungeon-crawler et un puzzle sens dessus dessous, He Who Watches vous propose de manipuler des objets à la première personne à l'aide d'un arc, de tirer vers vous ou pousser des boites pour vous frayer un chemin dans ses niveaux. Evidemment, en basculant l'écran à gauche ou à droite, la gravité fait son oeuvre et fait glisser les boites dans l'environnement. Ajoutez à ça des règles spécifiques pour certaines boites et certains modificateurs élémentaux et vous obtenez un casse-tête à suivre à sa sortie en automne sur PC.

Prenant pour base un plaftormer 8-bits, ce petit puzzler vous demandera bientôt d'attraper des animaux pour utiliser leurs superpouvoirs et changer à la manière d'un romhack les règles du jeu vidéo dans le jeu vidéo et ainsi bricoler des plateformes, faire fuir des ennemis, etc. Sortie cette année sur Steam.

Nonolith

Est-ce que les développeurs d'EMUUROM et Nonolith se sont concertés ? Non parce qu'il lui ressemble sous ses airs de platformer 2D minimaliste dans lequel le joueur attrape des bouts de niveau pour créer des formes géométriques ayant chacun un pouvoir spécial. Il y a apparemment une tonne de formes géométriques différentes et il faudra les mémoriser pour les recréer au moment opportun. Sortie courant 2026 sur Steam.

The Mermaid Mask

Les créateurs de Crow Country (dont je vous disais tout le bien que j'en pense par ici ) travaillent sur une suite à leur excellent murder-mystery Tangle Tower sorti en 2019. On y retrouve donc les mêmes héros que dans l'original, cette fois-ci menant l'enquête au coeur d'un sous-marin. Il y sera toujours question d'analyse des scènes de crimes avant de formuler des déductions et de débusquer les responsables. Sortie prochainement sur PC et consoles.

Echo Weaver

Après The Wild at Heart , les Moonlight Kids nous préparent Echo Weaver, le premier "Metroidbrainia". La colonie dans laquelle vivait le héros est tombée sous le joug des mutants zombies et il n'a quelques secondes pour survivre. A la fin du timer représenté en haut de l'écran, le héros décède, un nouveau cycle démarre et il a tout à recommencer. Le jeu demandera d'apprendre au fur et à mesure les capacités du héros, comment pourquoi pas récolter des secondes supplémentaires pour agrandir sa jauge de temps et progresser toujours plus loin dans le dédale de la colonie. Le concept est super, vivement qu'on puisse le prendre en main sur PC ou Xbox Series.

Et si l'envie vous prend de revoir toute la conférence, vous pouvez la suivre à nouveau via la vidéo ci-dessous.