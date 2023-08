Super Mario Bros. Wonder Direct du 31/08 - le gros résumé

Grosse surprise du Nintendo Direct du 21 juin dernier , Super Mario Bros. Wonder a créé la surprise. Déjà parce qu'il s'agit d'un nouvel épisode du moustachu, qui plus est en 2D, mais qu'en plus, il sort dès le 20 octobre prochain. Cela valait bien un petit Direct, et voici le gros résumé !

Bondiss : ces créatures nous copient et sautent en même temps que nous.

Pastèques Piranha : des fleurs crachant des rafales de pépins.

Pikdors : sorte d'oiseaux n'hésitant pas à se jeter sur nous pour nous piquer (et même se planter dans un mur !).

Bomps : rien de trop nouveau, il s'agit de bloc accroché au plafond et qui tombent pour nous écraser.

Momitos : probablement mon proféré, puisque se sont des momies hyper grandes et qu’il faudra dérouler en tirant sur leur bandelette.

Salabrafes : des bidules qui nous poursuivent et engloutissent tout ce qui passe à côté d’eux.

Pommes d’éléphant : on se transforme en éléphant et on est donc évidemment bien plus fort. Si bien qu'il sera facile de dégager une rangée de Goomba ou de se servir de notre trompe pour attaquer, ou débloquer des passages, par exemple en recracher de l'eau sur une fleur. Tout le monde peut se transformer en éléphant, sauf Yoshi et Carottin.

Fleurs bulles : cela permet de souffler des bulles qui emprisonnent les ennemis, et même les attirent au passage, pour au final les transforment en pièces. Il est aussi possible de se créer une passage en rebondissant sur des bulles.

Champignon foreuse : les ennemis blindés n'auront plus de protection, tandis que notre personnage sera protégé contre les énnemis venant du plafond. Le truc chouette aussi, c'est de pouvoir se déplacer sous terre ou juste en dessous des plafonds.

On ne sait pas encore grand chose de l'équipe composant la création de ce Super Mario Bros. Wonder . À peine sait-on que ce nouvel épisode sort des cartons de Nintendo EPD . Gageons que l'on en saura un peu plus dans les semaines et mois à venir, d'autant que ce nouvel opus arrivera dans nos Nintendo Switch le 20 octobre 2023. En attendant, nous en avons appris beaucoup plus lors de ce Nintendo Direct de 15 minutes, à commencer par l'incroyable scénario. Accrochez-vous, va falloir suivre.Nous faisons la connaissance avec le, une contrée proche du Royaume Champignon, dirigé par la princesse Peach. Du côté des fleurs, c'est le prince Florian, une sorte de petite chenille toute mignone, qui dirige tout ce beau monde. Apparement, il s'agit d'un nouveau personnage, mais il connait déjà Peach, Mario et tous ses amis, puisqu'il a invité tout ce beau monde à une teuf.Mais évidemment, Bowser débarque. Souhaitant s'emparer des pouvoirs des fleurs, il n'hésite pas à toucher une fleur prodige (on y reviendra plus tard) et se retrouve fusionné avec le château du prince Florian. On se doute bien que Bowser ne va pas en rester là, mettre le bronx un peu partout et nous, on devra nettoyer tout ce beau royaume.Ce dernier est d'ailleurs divisé en. Le centre est composé de l'ïle Florale (avec le château), et on découvre la Plaine des tuyaux (Monde 1), le Mont nébuleux (Monde 2) et les Chutes dorées (Monde 3). Tous ces mondes sont divisés en niveaux qu'il faudra parcourir, avec des thèmes assez différents pur chacun. On append aussi qu'il faudra traverser un monde de désert, une forêt mystérieuse, des terres volcaniques, etc.Comme d'habitude, ça a l'air varié et bien travaillé, et la bonne nouvelle étant que l'on pourra se déplacer tranquillement sur la carte, et choisir l'ordre dans lequel on souhaite faire le jeu. Un niveau est trop compliqué ? Pas de souci, on peut passer au suivant. Aussi, l’interface permet à tout moment d’aller directement dans un niveau que l’on a déjà fait, ce qui est plutôt bien foutu et agréable.La liste des personnages jouables est assez grande et laissera pas mal de choix. On peut même divisier le tout en deux groupes. Le premier propose. On oublie Peach qui peut flotter ou Luigi qui saute plus haut, là, tout n'est qu'une question de style. On retrouve donc :, puisque ces personnages sont immunisés contre les dégâts. En gros, ce sera parfait pour celles et ceux qui souhaitent faire le jeu sans trop de problèmes, même si bon, tomber dans un trou sonnera comme une vie de moins. Aussi, Yoshi peut planer un peu, et évidemment gober des trucs pour les recracher ensuite.Notons que dans les niveaux, on fera la connaissance d’une nouvelle mascotte:, qui parlent avec une voix un peu chelou. Mais c’est drôle, et ça donne un peu plus de vie. Et parfois, elles donneront quelques indices, ou même des pièces. J'annonce : je veux un amiibo.Nouveau royaume, donc forcément,. Voici une petite liste :Bref, Nintendo semble encore une fois avec fait un gros boulot dans la recherche de nouveaux ennemis, et on a évidemment pas tout vu. Et pour le fun, ils ont quand même mis des Goombas, Koopas, Boos, Lakitus, et bien d’autres.On l'avait déjà vu dans la première bande annonce, de nouvelles transformations seront disponibles, toujours via des objets nous donnant une nouvelle forme et pouvoir.Pour le reste, on retrouvera des champignons pour grandir, la fleur de feu, mais aussi une autre nouveauté, avec le ballon à objet, permettant de mettre un objet de côté, ou d'alterner entre deux transformations.C’est le côté Wonder de cet épisode :, et libèrent tout si on la touche. Et là, c’est la drogue : les tuyaux s’animent, le sol peut changer d’axe, des ennemis peuvent débouler par dizaines sur l'écran, des bulles peuvent envahir l’écran pour nous progeter dans le ciel, ou inversement, on peut se retrouver en chute libre, ou même flottant dans l’espace, mais aussi se transformer en Goomba… Bref, c'est un beau bordel et l’un des pouvoirs que j’ai trouvé le mieux est celui du changement d'un niveau. Au lieu de voir en 2D de côté, on le voit en 2D mais du dessus. Cela peut totalement changer la vision et encore une fois, c'est une excellente idée de level design.Evidemment, collecter ces fleurs débloquera certains niveaux, donc on a tout intérêt à sauter dessus et se retrouver avec une situation totalement inattendue.Pour pimenter un peu tout cela, Nintendo a intégré un système de badges. Alors attention, on peut le voir comme des Succès / Trophées interne au jeu (oui), mais ils ont aussi, puisque chaque badge possède un effet unique : amélioration du saut mural, accélération sous l'eau, tisser des lianes comme Spider-Man, disposer d'un saut à charge, ou même, totalement invisible.Ce qui est cool, c'est qu'en multijoueur local, tout le groupe profitera des effets du même badge.Lepermet de jouer jusqu'à quatre ensemble sur une même console. Comme pour les New Super Mario. Bros, si une personne perd pour une raison ou une autre, son personnage se transformera en petit fantôme flottant. Il suffira alors de le toucher avant la fin d'un décompte, pour le faire revenir dans la partie. Et si jamais il y a un Yoshi dans l'équipe, on pourra grimper sur son dos.Le petit bémol semble être qu'il n'y a pas de mode multijoueur local avec plusieurs console. C'est vraiment devenu assez pénible de ne pas permettre ce mode jeu, ce qui du coup pousse le mode de jeu en ligne.En parlant de, ce dernier offre la possibilité de créer un salon et d'inviter uniquement ses amis pour faire des niveaux ensemble ou des courses. Si on a pas d'ami mais une connexion Internet, il sera tout de même possible de jouer avec de parfaits inconnus, qui apparaitrons sous forme d'ombres visibles. C'est le même principe que le local, sauf que l'on pourra avoir une sorte de score d'aide, et que l'on pourra placer des panneaux de respawn sur les endroits un peu compliqués.Qui dit grosse licence, dit nouvelle console. Pas de trucs à poser sur sa console façon Xbox Series X Console Wraps , mais bien un nouvelle. Honnêtement, elle n'a rien de fou, puisque toute rouge pétante. Les seules décorations sympatiques sont derrière le dock (avec la petite ombre de Mario) et dans le dock, proposant des pièces. Cette édition sera en vente le, sans le jeu.