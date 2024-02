State of Play du 31/01/24 : le gros résumé

Après un State of Play en septembre dernier pas vraiment riche en surprises, Sony est revenu ce soir à 23 h 00 CET avec un nouvel épisode de son rendez-vous, afin de bien commencer l'année 2024. On nous avait annoncé Stellar Blade et Rise of the Rōnin, et d'autres jeux PS5 et PS VR2. Reste maintenant à savoir si on avait raison de ne pas aller se coucher... C'est parti pour le gros résumé !

Helldivers 2

Stellar Blade

Sonic x Shadow Generations

Zenless Zone Zero

Foamstars

Dave The Diver

V Rising

Silent Hill: The Short Message

Silent Hill 2

Judas

Metro Awakening

Legendary Tales

Dragon's Dogma 2

Rise of the Ronin

Until Dawn

Death Stranding 2 On The Beach

Final Fantasy VII Rebirth

Déjà annoncé depuis quelques temps,ouvre le bal pour nous rappeler qu’il débarque sur, donc jeudi prochain. Honnêtement, je ne connais que très peu ce jeu, développé par Arrowhead Game Studios , mais le peu que je connais du premier épisode, c’était plutôt drôle. Apparemment, le sens de l’humour est toujours présent.Développé par Shift Up , studio coréen, et édité par Sony Interactive Entertainment on retrouve(anciennement Project EVE), comme prévu. Techniquement, c’est pas si mal et ça risque de balancer pas mal de couleurs sur un bon écran, mais ce n’est pas non plus de la folie. On sent qu’il y a un truc qui cloche, comme si le studio a utilisé l’Unreal Engine 4 sans y aller à fond. Quant au chara design, on va dire qu’on est dans le pur cliché de pas mal de jeux asiatiques du moment, à savoir “la jolie fille dans une tenue ultra moulante, le tout avec des cheveux qui bougent tout le temps et qui déboîte des monstres”.On verra ce que ça donne manette en main si ça peut se frotter à Bayonetta, même si j’ai de sérieux doute. Et si jamais la K-pop n’est pas votre truc, c’est mort pour vos oreilles. Sa sortie est toujours prévue auSurprise ! Sonic revient, mais pas tout seul. On découvre, et donc, avec Shadow en personnage jouable dans une sorte d'histoire annexe. Ce sera donc dark, il y aura des flingues, mais ce sera quand même un peu comme Sonic Generations, qui était très cool à sa sortie en 2011. Le rendez-vous est fixé, et probablement aussi autre part.C’est le moment de régler vos écrans avec, en développement chez MiHoYo Ca a l’air d’être toujours aussi fou et vraiment propre en animation. Reste que je ne sais pas quoi en penser, surtout quand il s’annonce comme un “free-to-play urban fantasy action role-playing game”. On verra cela, sur PC, iOS, Android et PS5.Le Splatoon de Square Enix revient faire sa petite pub pour nous rappeler qu’il sera jouable dès le 6 février avec un abonnement PlayStation Plus . Ensuite, courant mars,sera disponible à l’achat en dématérialisé. On verra ce que cela donnera mais on peut tabler sur beaucoup de monde en février et des serveurs vides en mars, surtout quand on connaît le planning. Ce sera disponible sur PS4 et PS5.Déjà disponible un peu partout,annonce sa sortie sur PS5,. Le truc cool, c’est qu’il y aura une collaboration avec Godzilla pour le mois de mai.J’ai un vague souvenir de ce jeu et en allant sur Steam, je vois qu’il est en accès anticipé depuis mai 2022. Voilà.arrive cette année sur PS5.Déjà teasé il y a un moment, Konami a enfin officialisé, un nouveau Silent Hill. Sauf que cette fois-ci, ça lorgne du côté de Resident Evil, puisqu’on passe en vue à la première personne, avec un téléphone à la main. Honnêtement au début, j’ai pensé à un truc comme “ah, c’est pas mal…” puis est venue l’annonce d’un jeu gratuit sur le PlayStation Store, disponible dès cette nuit ! J’ai donc tout de suite changé d’avis et j’ai déjà hâte d’y jouer, en attendant…C’était à prévoir, on a eu des nouvelles de, le remake en cours de développement par Bloober Team . A première vue, l'esthétique et l’ambiance sont toujours là, mais le tout semble très gris et pas vraiment terminé dans les textures. Ce qui est tout à fait normal, puisque la fin de la bande-annonce ne dévoile aucune date, mais juste une. C’est limite une bonne nouvelle, mieux vaut prendre le temps qu’il faudra, quitte à viser 2025.Le retour de, le jeu de(Bioshock) et de son nouveau studio Ghost Story Games ou plutôt, Irrational Games mais avec une moustache. Bref, ça fait plaisir de revoir Judas, puisqu’on ne l’avait pas vu depuis son annonce au The Game Awards 2022 . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le développement semble bien avancer, mais prendre aussi son temps. Comme pour Silent Hill 2, ça demande à ajouter en “wishlist”. On sait déjà qu’il est prévu sur PS5, Xbox Series X/S et PC, le tout Vertigo Games et Deep Silver présentent un nouveau jeu Metro pour le PS VR2. Ça a l’air d’être très propre techniquement et on ne doute pas une seule seconde que ceva faire peur, voir même un peu trop. Il estEncore un jeu PS VR2, cette fois chez Urban Wolf Games et qui est un portage de la version PC datant de 2021. Honnêtement, c’est moche, mais commeest jouable en coopération jusqu’à 4, l’intérêt est déjà plus grand. Ce sera disponible le 8 février.Il était presque évident qu’on allait revoir le gros jeu de Capcom dans cette présentation. Ça a l’air d’être toujours hyper propre, surtout dans les animations de combat. C’est évidemment à mettre en comparaison avec Monster Hunter, mais il ne faut pas s’y tromper : ces deux séries n’ont rien à voir.toujours prévu pour leprochain sur PS5, Xbox Series X/S et PC.Le gros RPG en monde ouvert de la Team Ninja , exclusif pour la PS5. Cette présentation, un peu plus longue que la dernière, a surtout eu le mérite de mettre en avant ce quen’est pas : un monde ouvert réaliste et immense comme un Red Dead Redemption 2. Là, on est plutôt dans le réaliste mais pas trop, avec un mixe entre Nioh et Assassin’s Creed. Et comme si on avait rien de prévu en mars, c’est toujours fixé auSorti 2015 sur PS4,se permet de revenir sur PS5 et PC, dans un portage un peu plus joli même si honnêtement, je ne vois pas la différence. C’est prévu cette année.Que dire, si ce n'est qu'avec une bande-annonce de presque 10 minutes,et ses équipes de Kojima Productions ont réussi à me retourner le cerveau avec. J'ai passé un truc comme 80 heures sur le premier épisode et je sais très bien que je vais plonger dans cette suite sans vraiment comprendre l'histoire du premier coup, mais c'est pas grave. On retrouve(avec des accessoires bizarres) et, mais aussi les petits nouveauxetpour de nouveaux personnages, dans un monde qui ressemble au premier épisode mais pas tout à faire.Et pour dire : paysages grandioses et plus variés, effets météorologiques plus prononcés avec des avalanches et des petits ras de marées, nouveaux véhicules, nouveaux ennemis et un personnage qui spoil totalement si vous n’avez pas terminé le premier. Mais pas grave, il est devenu une sorte de Joker comme dans Batman, et il se bat avec une guitare. Oui, on comprend rien, mais c’est pas grave. Ah oui, BB-28 est maintenant un peu plus âgé… Bref, tout ça me donne sacrément envie !Mais il faudra patienter, puisque l. D’ici là, on aura oublié cette bande-annonce et on reverra Kojima nous parler de la, qui sera réalisé dans les studios de Columbia Pictures.Pas de grand segment pour, mais carrément un. Comme ça, Sony et Square Enix pourront prendre le temps de bien expliquer les choses, avant la sortie du jeu sur PS5 le 29 février.