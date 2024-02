Podcast Xbox Business : le gros résumé

Suite au chaos ambiant depuis quelques semaines concernant la position de Xbox dans le petit monde du jeu vidéo, Microsoft, et plus particulièrement la direction de la division Xbox, s’est dit qu’il serait peut-être pas mal de clarifier un peu les choses, surtout que la division jeux vidéo n’est pas toute petite. Sous-entendu : il faut rapidement éteindre ce feu de paille. Hier soir, nous avons donc eu droit à un “podcast vidéo” contenant pas mal de détails, mais restant encore flou par endroits.

Un pod… interview cadrée

Phil Spencer - Head of Xbox

Sarah Bond - President of Xbox

Matt Booty - Head of Xbox Game Studios

Non, Xbox ne nous fait pas une Sega

À fond dans le Game Pass

tous les jeux Xbox seront sur le Game Pass

tous les jeux first party seront intégrés au Game Pass dès le premier jour

ils savent que le Game Pass ne sera disponible que sur Xbox

le cross-play et le cross-save sont primordiaux (le fameux Xbox Play Anywhere)

Diablo IV et 34 millions d’abonnés

les jeux d'Activision et de Blizzard seront disponibles dans le Game Pass

le premier jeu sera Diablo IV, le 28 mars prochain

il y a 34 millions d’abonnés au Game Pass

Xbox en tant qu'éditeur

1900 employés sur le carreau

Une prochaine console Xbox

Avant de commencer, même si celles et ceux qui lisent Factornews depuis longtemps me connaissent un peu, je tiens à préciser que je n’ai pas forcément de camp dans la “guerre des consoles”. Je suis effectivement très attaché à Nintendo depuis ma tendre enfance, mais cela ne m’a pas empêché d’avoir tout un tas de consoles venant de Sony, Sega, SNK, NEC, Bandai, Microsoft et j’en passe. D’ailleurs pour cette génération, j’ai une Nintendo Switch, une PlayStation 5, une Xbox Series X et un PC. Pour moi l’important, ce sont les jeux et le confort pour y jouer.Ceci étant dit, c’est parti pour le gros résumé !Soyons clair sur une chose. Ce podcast n’en était pas un, et tout était extrêmement cadré à la manière d’un Nintendo Direct ou d’un State of Play , l'émission n'étant pas non plus en direct. Même si le ton est plutôt à la cool (genre nous sommes entre potes), le temps de parole, les interactions, le “qui dit quoi”, et même la personne menant cette interview, étaient minutieusement fixés et calibrés. Au passage,qui tient le rôle d’animatrice et qui d’après le sous-titre de la vidéo occupe le poste de Head of premier broadcasts (ce qui ne veut pas dire grand chose), est plutôt, d’après son profil LinkedIn, Director of Xbox Broadcasts and Events Strategy Lead depuis juin 2022. Elle est donc loin d'être neutre, ne pouvait pas sortir du rang sur ses questions et de toute façon, connaissait déjà les réponses.Pour répondre à ses questions, trois personnes :Et avec ces trois-là, rien ne déborde, mais rien n’est totalement clair et net, en tout cas sur certains points.Phil rentre directement dans le vif du sujet en abordant directement l’épineuse question de l’exclusivité des jeux Xbox sur consoles et services Xbox. Concrètement, la nouvelle (ou presque) direction que prend Xbox est effectivement d’éditer quelques jeux sur d’autres consoles. Cela confirme les rumeurs de ces derniers jours / semaines. Cependant, Phil laisse encore planer le doute en annonçant que 4 jeux seulement sont pour le moment sur cette liste et que cela ne va en aucun cas modifier la stratégie d'exclusivité et la volonté pour Xbox de garder une bonne santé sur le long terme, de proposer tout ce qu’il faut aux studios, etc.Bref,, parce qu'ils n’ont probablement pas étaient assez rentables. Et au passage, ce n’est pas la première fois qu’Xbox édite des jeux. Pour rappel, Minecraft est sorti sur tout un tas de plateformes, Ori and the Blind Forest est sorti sur Switch, et il est tout à fait possible de jouer à Psychonauts 2 sur PlayStation 4. Cependant, vous l’aurez compris,, Phil préférant laisser la primeur des annonces aux différents studios.Même side médias très bien informés (pas de YouTubeurs ou de Twittos un peu trop fanboys énervés), il semblerait que ces 4 jeux soient Hi-Fi Rush de Tango Gameworks (janvier 2023), Pentiment (novembre 2022) et Grounded (juillet 2020) de Obsidian Entertainment , et Sea of Thieves de Rare (novembre 2020).Il n’est donc pas question de sortir Starfield de Bethesda Game Studios (septembre 2023) ou encore Indiana Jones and the Great Circle de Machine Games (prévu cette année). D’ailleurs, il est intéressant de noter que Phil précise bien que dans ces 4 jeux prévus sur d’autres consoles, tous sont sortis il y a plus d’un an sur Xbox Series et PC. C’est d’ailleurs, comme les Marvel's Spider-Man, God of War, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us Part I, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Returnal, Horizon Zero Dawn ou dernièrement Helldivers 2 directement sur PS5 et PC, histoire de rentabiliser un peu plus les développements. Un jour, peut-être que nous verrons des gros jeux Sony débarquer sur une console Xbox ? Après tout, pourquoi pas.Autre point très important, Phil annonce clairement être convaincu que dans les 5 ou 10 prochaines années, les jeux exclusifs à un support en particulier seront de plus en plus rares. Une vision qui peut très largement se défendre, surtout si les coûts de production continuent à grimper en flèche.L’idée derrière cela est assez simple :, et donner envie aux joueurs et joueuses d’aller faire un tour sur Xbox pour continuer l’aventure, par exemple avec sa suite.Phil est assez clair sur le sujet : “And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games [...]”. Exactement: Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et Animal Crossing: Pocket Camp ont tous été développés dans l’optique de faire connaître ces licences, tout en générant quelques billets au passage.Cependant, Phil ne fait pas de promesse autre que ces 4 jeux. En tout cas pour le moment. On peut évidemment se douter que si cela fonctionne bien, il n’y aucune raison pour ne pas voir d’autres jeux Xbox sur PS5 et Switch, et les prochaines consoles.Au tour de Matt Booty d’enchaîner avec la vision du Game Pass et son changement en tant que produit, ou pas en fait. Comme il le souligne, nous avons assisté durant ces 5 dernières années à un changement de paradigme. Si avant, les jeux s'intégraient naturellement dans le Game Pass, nous voyons aussi maintenant l’inverse avec des jeux comme Fortnite et Roblox , qui deviennent eux-même des plateformes. C’est probablement plutôt eux les concurrents les plus sérieux du Game Pass, bien plus que ce que proposent Nintendo et Sony.Reste maintenant à Matt de clarifier lui aussi sa partie :Ce que l’on peut supposer, c’est tout simplement que Nintendo et Sony refusent tout simplement l’arrivée d’un Xbox Game Pass sur leur consoles. Par contre, le fait de dire “that all of our games will be on the Xbox platform” est très intéressant, à savoir la volonté de continuer de proposer tous les jeux développés par Xbox et ses différents studios, directement dans le Game Pass.Déjà plus de 8 minutes que Sarah Bond fait la plante verte et il est plus que temps pour elle de faire des annonces :Alors là, cela fait beaucoup d’un seul coup. Déjà, on doit être heureux chez Sony d’apprendre officiellement que oui, Call of Duty à 70 balles sur PlayStation ou Call of Duty dans le Game Pass de Microsoft, ça va probablement faire mal à un moment donné. Surtout vu la place monstre que prend la licence de panpan c'est la guerre du côté de PlayStation. C’était évidemment à prévoir, puisqu’on ne dépense pas plus de 60 milliards pour rester sympa à côté.Cependant, le chiffre de. En effet, on peut le comparer auet qui a potentiellement un peu augmenté depuis. Et surtout, 34 millions en 2024, c’est assez loin de l’. Les prochaines années seront très intéressantes à suivre de ce côté là.Phil reprend la parole pour un petit qui ne fait pas de mal. Ce n’est peut-être pas si visible que cela, mais avec les rachats de Activision Blizzard et ZeniMax, et de bien d’autres studios,D’ailleurs, et là c’est très personnel, mais je pense que l’on verra bien plus souvent le logo Xbox Game Studios à l’avenir, ne serait-ce que pour accentuer le côté “marque”.L’idée derrière est de faire connaître (et vendre) des jeux Xbox à tout le monde. D’ailleurs en disant “The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that our team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices.” ce n’est pas un aveu d’échec, mais plutôt une vision réaliste des choses, tout en s’assurant de bons revenus sur les années à venir, et en se disant que peut-être que le vent tournera dans une prochaine génération de console.L’autre sparadrap à enlever le plus rapidement possible était une question que tout le monde peut se poser légitimement : “Ok, vous êtes numéro un, tout va bien, alors pourquoi faire des suppressions de postes ?” Ce à quoi Phil répond assez simplement : le secteur du jeu vidéo est jeune, il n’est pas encore assez bien développé, Xbox n’a que 20 ans et c’est (là c’est ma pensée) un peu à cause des gens qui n’achètent pas assez de consoles et jeux Xbox que l’on a dû prendre la lourde décision de se séparer de quelques personnes. Tout cela dans le but de garder une entreprise saine et en pleine croissance.C’était le passage le plus raté de cette interview. Parce que non, annoncer que l’on est le presque le numéro 1 de l'édition et que du coup, on a dû. Surtout qu’ensuite, Sarah annonce une croissance à deux chiffres sur PC et dans le Cloud, qu’ils ont atteint leur plus haut niveau sur Xbox, que le Game Pass se porte bien (en prenant l’exemple de Palworld…), bref, totalement à côté de la plaque.Comme prévu et comme l’a annoncé le leak lors du combat Microsoft Vs FTC (probablement en juin) et sa sortie est prévue (suivant le leak) en octobre 2024 pour 499 $. En gros, ce serait une évolution de la Xbox Series X, mais sans lecteur et avec une connexion Wifi 6, afin de favoriser à fond le Game Pass et le dématérialisé. On verra cela cet été, les plans peuvent encore changer un peu.Quant à la prochaine génération, Xbox est en train de construire la roadmap avec pour objectif de construire une console encore plus puissante, avec de nouvelles avancées technologiques, mais aussi une rétrocompatibilité totale de votre bibliothèque (on va se marrer quand on verra qu’il n’y aura plus de lecteur de disque…), etc. Là dessus, on peut leur faire confiance, ils font quand même généralement de l'excellent boulot. D'ailleurs, et c'est purement personnel, mais je trouve la Xbox Series X bien supérieur (en conception) à la PlayStation 5.