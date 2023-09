Xbox : le futur matos

Suite à une boulette d'un employé de Microsoft dans l'affaire FTC v. Microsoft, la feuille de route pour le matos de la Xbox s'est retrouvée dans la nature ainsi que trois tonnes d'emails et de documents confidentiels. Faisons donc le point en commençant par une nouvelle version de la Xbox Series X. On hésite encore à l'appeler GameTube ou X-Teub mais il s'agirait d'un gros cylindre noir dépourvu de lecteur de Blu-Ray mais disposant de 2 To d'espace disque.Au niveau connectivité, elle perdrait un port USB-A mais gagnerait un port USB-C et adopterait le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Elle consommerait 15% moins que la Series X actuelle et devrait sortir en fin Octobre 2024 à $499. Elle serait vendue avec une nouvelle version de la manette Xbox qui comporterait une batterie remplaçable, des moteurs de vibrations qui feraient office de hauts-parleurs et une connectivité triple : Bluetooth, Xbox Wireless 2 et Wi-Fi pour se connecter directement aux serveurs de cloud comme feu Stadia.Une nouvelle version de la Series S serait aussi en projet. Elle disposerait d'1 To d'espace disque comme celle déjà sortie mais serait blanche et comporterait aussi un port USB-C et le combo Wi-FI 6E/Bluetooth 5.2. Elle serait annoncé en juillet 2024 en même temps que la nouvelle Series S et sortirait fin août 2024. La version 512 Go de la Series S devrait disparaitre après le Black Friday 2024. Une Xbox dédiée au cloud est aussi mentionnée (ce n'est pas la première fois) ainsi qu'une Xbox portable mais sans plus de précisions. La prochaine génération de Xbox devrait arriver en 2028 et il est question de convergence entre le cloud et le physique.