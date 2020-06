PC Gaming Show 2020 : le gros récap'

Après des débuts difficiles, le PC Gaming Show est devenue ma conférence préférée. Chaque année on y découvre une large sélection de jeux PC petits et gros le tout dans la bonne humeur et sans trop de formalisme.Cette édition 2020 se passera uniquement en ligne et vous pourrez regarder le tout sur Youtube et Twitch à 20H. La liste des participants se trouve ci-dessous. On fera un récap' dans la soirée.