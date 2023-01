Xbox : la stratégie de l'échec

Microsoft a publié ses résultats pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 2023. Ce trimestre débute le 1er octobre et se termine le 31 décembre et est donc le plus important de l'année mais pour la division jeux vidéo de Microsoft, ca a été la douche froide. Elle a réalisé un chiffre d'affaire de 4,758 milliards de dollars contre 5,442 l'année d'avant. Les ventes de matos ont diminué de 13% et les ventes de contenu et services ont diminué de 12%. Le nombre d'abonnés au Game Pass a augmenté mais comme souvent, Microsoft ne donne pas de chiffres précis.Ce n'est pas exactement une surprise. Les grosse exclus sont le nerf de la guerre dans le monde des consoles et la seule exclu que Microsoft a publié en fin d'année était un jeu de niche, Pentiment. Phil Spencer en est conscient et explique que cette année sera différente avec les sorties de Redfall, Starfield et Forza Motorsport. Il pense que le rachat d'Activision-Blizzard finira par arriver mais ne confirme pas si Xbox aura un stand à l'E3 cette année.On a parfois du mal à comprendre le soutien dont bénéficie Phil Spencer. On parle du mec qui a participé au démentèlement des studios Microsoft à la fin des années 2000 avant de se rendre compte "Oups on a besoin de jeux en fait". On parle du mec qui a supervisé le lancement désastreux de la Xbox One et des ventes mitigées de la console au point que MS s'est toujours refusé à fournir des chiffres de vente. Enfin on parle du mec qui est prêt à lâcher 70 milliards de dollars pour racheter Activision après avoir claqué 7 milliards pour Bethesda car il sait qu'il a déjà perdu la bataille contre Sony pour cette génération.