Xbox & Bethesda Developer_Direct : le_résumé

Minecraft Legends

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

The Elder Scrolls Online

toutes

Redfall

Quarante-cinq minutes, c'est le temps qu'aura duré le premier Developer_Direct organisé par Microsoft et Bethesda , pour nous présenter cinq de leurs jeux à venir, directement de la bouche des développeurs plutôt que de celle d'un quelconque communiquant. "Cinq ? C'est pas quatre qui étaient prévus ?" vous interrogez-vous : si, mais il y a eu un invité surprise, ce qui fait toujours plaisir.Le showcase s'est ouvert sur dix minutes de Minecraft Legends , la déclinaison RTS de la cash machine de Mojang , et plus précisément sur sa composante PvP. La seule info à retenir, c'est qu'elle est développée avec l'aide de Blackbird Interactive , à qui l'on doit récemment Hardspace: Shipbreaker et qui avaient visiblement envie de faire une petite pause dans le développement de Homeworld 3 (après tout il n'est plus à ça près).Pour le reste, ça semble être un RTS assez banal, où l'on devra construire sa base pour aller ensuite taper sur celle des mecs d'en face. Histoire d'être un peu respectueux du matériau de base, les cartes seront générées procéduralement (en solo comme en multi), et le PvP sera plus exactement du PvPvE puisqu'il faudra aussi composer avec les Piglins qui attaqueront toutes les forces en présence.Minecraft Legends arrivera sur PC et Xbox le 18 avril et il sera évidemment dispo dans le Gamepass.Minecraft c'est bien gentil mais comme on n'est pas des bébés mais des vrais BONHOMMES qui aiment les grosses VOITURES, on attendait beaucoup plus la présentation du nouveau Forza Motorsport (à ne pas confondre avec l'ancien Forza Motorsport ). Malheureusement, on repart un peu le pot d'échappement entre les jambes puisqu'on a uniquement appris que le jeu proposera à la sortie plus de 500 voitures, qui pourront rouler sur une vingtaine de circuits dont cinq nouveaux (ce qui parait étonnamment peu), que le jeu tounera en 4K à 60 FPS avec du ray tracing dans tous les sens pour le plaisir des yeux et du son en Dolby Atmos pour celui des oreilles, et que la gestion des dégâts et des salissures sur les voitures est plus poussée que jamais. Et évidemment, que ça sera le plus grand et le meilleur épisode de la série, ce qu'on ne demande qu'à croire.En revanche, aucune date de sortie n'a été annoncée, à part qu'il est toujours prévu pour cette année. Hi-Fi Rush était donc l'invité surprise de la soirée. C'est le nouveau jeu de Tango Gameworks , la boite de Shinji Mikami à qui l'ont doit les deux Evil Within ainsi que Ghostwire: Tokyo l'année dernière (dont il ne fallait semble-t-il pas prononcer le nom ce soir vu qu'il n'est pas encore dispo sur Xbox). Après des années à développer des jeux horrifiques, le studio japonais a visiblement eu envie de s'offrir une petite parenthèse un peu plus festive avec un beat 'em all ultra coloré et tout en cel shading.Le petit twist au niveau du gameplay viendra du fait que tout est calé en rythme sur la musique : vos déplacements, les plate-formes et pièges des niveaux, les attaques des ennemis et surtout les votres, qu'il faudra donc placer sur le beat pour faire grimper le score et les dégats, comme on a pu le voir récemment dans le FPS Metal: Hellsinger . Jeu musical oblige, on trouvera quelques pointures sur la bande-son comme Nine Inch Nails, The Prodigy ou encore les Black Keys.Mais la plus grosse surprise vient de la date de sortie du jeu, puisque celui-ci est disponible dès maintenant sur PC et Xbox aux prix de 30€ (ou de votre abonnement Game Pass). On n'est pas sûr qu'il se prête très bien à l'exercice du shadow drop, mais on va quand même lui souhaiter le meilleur surtout qu'on est accompagné durant toute l'aventure par un adorable petit chat-robot faisant office de métronome.On va passer très vite sur TES Online , parce qu'on n'a pas grand chose à dire et on commence un peu à fatiguer de le voir se pointer dansles confs Microsoft/Bethesda depuis des années : une nouvelle extension, Necrom, est prévue pour le jeu, elle ajoutera une nouvelle classe de personnage, l'Arcaniste, et elle arrivera le 5 juin sur PC et le 20 juin sur Xbox.Le stream s'est conclu avec une relativement longue présentation de Redfall , le nouveau jeu développé par la branche texane d' Arkane Studios . Alors que l'on a appris que récemment que le jeu ne sera pas un Left 4 Dead-like mais plutôt un Far Cry-like avec des vampires, ce qu'on a vu ce soir ne nous a pas franchement beaucoup plus emballés. Ce n'est pas tant que ça a l'air mauvais, juste extrêmement convenu, avec des mécaniques que l'on a déjà toutes vues dans des dizaines d'autres titres.L'île est découpée en zones, qu'il faudra libérer de l'envahisseur en butant des ennemis avant d'aller se taper contre un sous-boss, qui lui-même donnera accès à un gros boss une fois que vous aurez vaincu suffisamment de ses sbires. On trouvera également sur la carte des safe zones où l'on pourra prendre des missions, ou encore des accès vers des lieux annexes situés dans des mondes psychiques dans lesquels il faudra détruire des nids de vampires et ensuite se barrer en courant, probablement avec du loot qu'on ne trouvera que dans ces zones. Les quatre héros jouables auront chacun leurs propres pouvoirs et leurs propres arbres de compétences. Vraiment, tout ça pourrait venir de n'importe quel jeu Ubisoft.Le seul point sur lequel on est à peu près sûr que le jeu parviendra à s'élever au-dessus de la concurrence, c'est celui du level design grâce au savoir-faire d'Arkane en la matière, et on compte sur eux pour nous offrir un open world crafté à la main avec amour, plein à craquer de petits recoins cachés et d'éléments de narration environnementale comme ils savent si bien le faire.Redfall arrivera sur PC et Xbox Series le 2 mai.