Redfall : What We Do In The Shadows

Les dirigeants d'Arkane Austin ont été interviewés par Games Radar à propos de Redfall et selon Ricardo Bare, directeur créatif sur le jeu, le jeu ne sera pas un L4D avec des vampires. Il sera beaucoup plus proche d'un Far Cry dans le sens où c'est un monde ouvert avec plein de choses à faire et de trucs à visiter. La comparaison ne s'arrête pas là : il y aura des zones à libérer ce qui donnera accès à des nouvelles bases. Les survivants de l'ile qui n'ont pas pu fuir avant l'arrivée des vampires et des cultistes vous donneront des missions. En plus de Far Cry, Harvey Smith, directeur du studio, mentionne aussi S.T.A.L.K.E.R. dans les influences.Ce ne sera pas un monde ouvert gigantesque mais ce sera nettement plus grand que la station Talos de Prey et tout se fait à pied. L'ile de Redfall est globalement divisée en deux : une partie urbaine et une partie rurale. Même si le soleil est palot à cause d'une éclipse artificielle, il y aura un cycle jour-nuit et les vampires ont plus tendance à sortir la nuit. Il faudra aussi compter avec Bellwether Security, un groupe paramilitaire aux méthodes expéditives embauché pour récolter des données scientifiques.Arkane oblige, on pourra se la jouer silencieux mais Redfall sera le plus FPS des immersive sims du studio. En plus des flingues classiques, il y aura des armes spéciales anti-vampires à base de lance-pieux et de lampes à UV auxquelles il faut ajouter les pouvoirs psy de certains héros. En co-op, les héros se parleront entre eux et plus ils joueront ensemble plus ils seront proches au point de filer des bonus. Comme beaucoup de jeux Microsoft, Redfall n'a pas encore de date de sortie mais il est possible qu'elle soit dévoilée le 25 janvier lors du prochain direct Xbox