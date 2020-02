Wavey, Wavey Rocket, l'ohm qui n'a jamais peur

Au premier abord, Wavey The Rocket ressemble à une version SF de Flappy Bird ou de Rayman Jungle Run. Le personnage avance tout seul et le gameplay consiste à éviter les obstacles et à récolter les bonus. Les graphismes sont assez quelconque mais la BO est funky.Mais l'originalité de Wavey The Rocket vient du fait que la fusée qu'on incarne suit une onde qu'il faut modifier en temps réel pour changer sa direction. Le jeu est stressant rien qu'en regardant la bande-annonce donc on a hate de tester en vrai. Wavey The Rocket est développé par UpperRoom Games et sortira le 7 Mai sur Steam . S'ils cherchent un slogan pour le jeu, j'en propose un gratos : "Wavey The Rocket. Le jeu qui vous débouche les sinus et les cosinus".