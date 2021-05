Virtua Fighter 5 de retour

Le studio Ryu Ga Gotoku a déjà porté Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sur PS4 sous forme de mini-jeu pour Yakuza 6 et Yakuza : Like A Dragon. On peut même débloquer la version complète sur PC grâce à un mod . Du coup Sega s'est dit "autant finir le boulot" et le jeu de baston d'AM2 sortira donc sur PS4 le 1er juin en tant que jeu à part. Au passage le jeu a reçu un petit coup de polish.Il est fort probable que les amateurs de jeu de baston fassent l'impasse au profit de Guilty Gear -Strive- qui sort dix jours plus tard mais il doit bien y avoir quelques fanboys en manque qui passeront à la caisse. Selon les rumeurs , le jeu sera inclu dans l'offre PS Plus de juin.