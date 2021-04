Les vendredis à la mod

Que faire quand on ne peut pas acheter de nouvelle carte graphique pour faire tourner les vieux jeux ? On modde les anciens bien entendu ! Et on commence avec du lourd à savoir un gros mod pour Portal 2 appelé Portal Reloaded qui vient de tomber sur Steam Portal Reloaded, c'est 25 nouveaux niveaux mais avec un gros ajout : le voyage dans le temps. En plus des portails orange et bleu habituels, on peut désormer créer un portail vert qui permet de naviguer entre le présent et 20 ans dans le futur. Voilà qui promet de beaux maux de tête en perspective et quelques heures de bonheur.Oui, Half-Life: Alyx est un chef d'oeuvre qui mérite à lui seul d'acheter un casque de réalité virtuelle. Mais de nos jours le choix est limité entre le casque hors de prix de Valve (et souvent en rupture de stock) et l'Oculus Quest 2 qui nécessite de vendre son âme au diable sans compter qu'il faut une carte graphique adaptée. Du coup les mods pour y jouer sans casque fleurissent et celui de ​SoMNst semble respecter le plus la vision d'origine. Il n'est pas encore sorti/fini mais on suit les progrès de près.Les différents opus de Yakuza comportent des bornes d'arcade qui font office de mini-jeux en recyclant des vieux jeux de Sega. Pour Yakuza 6 et Yakuza : Like A Dragon, Sega est allé loin en incluant une version jouable mais limitée de Virtua Fighter 5 Final Showdown. Mais en fouillant dans les fichiers du jeu, un moddeur a découvert qu'on changeant un paramètre , on avait accès à la version complète du jeu ! Il s'agit d'un portage de la version 360. Ce n'est pas totalement parfait mais ce n'est pas loin. Le moddeur essaye même de créer de quoi lancer le portage sans passer par Yakuza. Il ne reste plus qu'à espérer que Sega ne patchera pas le tout. Le portage PC de Super Mario 64 continue de faire du bruit avec cette fois une version dérivée appelé Super Mario 64 Plus . Elle ajoute du 60 FPS, des nouveaux mouvements, une gestion de la caméra améliorée, des contrôles améliorés mais surtout la possibilité de continuer le niveau en cours après avoir choppé une étoile. On a donné le prix Nobel pour moins que cela.