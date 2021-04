USB-C pour casser

Si vous avez acheté récemment un PC portable, un smartphone Android, un iPad Pro, un Raspberry Pi, un écran ou même une webcam Logitech Brio, vous avez du remarquer qu'ils sont tous quelque chose en commun : un ou plusieurs ports USB-C aussi connu sous le nom USB Type-C.



Mais vous avez aussi du remarquer que ces ports ne permettent pas tous de faire la même chose et que selon le câble employé, le résultat peut aussi varier. Essayons de comprendre pourquoi.

USB 2.0

USB 3.x

Courant électrique (pour charger la batterie de son appareil)

USB4 (oui sans espace)

Thunderbolt 3/4

Accessoire audio (les adaptateurs USB-C -> prise casque)

HDMI 1.4b

DisplayPort 1.4/2.0

MHL 1.0/2.0/3.0/superMHL 1.0 (pour brancher son smartphone à un écran ou une télé)

4 ligne PCIe 3.0 afin par exemple de brancher une carte graphique externe à votre PC portable

2 flux vidéo DisplayPort 1.4 pour connecter à un écran externe

USB 3.1 Gen 2 pour connecter toute sorte d'appareils via un adapteur ou un hub

Jusqu'à 100W de puissance pour charger son appareil

Les ports USB "classiques" rectangulaires qui sont toujours présents sur la majorité des ordinateurs de bureau sont des ports USB-A. Ils peuvent être USB 2.0 ou 3.x mais l'important est qu'un port USB-A est surtout conçu pour propager un signal de type USB. Et c'est la différence fondamentale avec l'USB-C. L'USB-C est un type de connectique qui peut supporter toute une série de signaux USB ou non. Voici lesquels:Et le tout n'est pas exclusif. C'est pour cela que le port USB-C de votre smartphone permet aussi bien de le charger que de le connecter à un hub comprenant des ports USB-A et HDMI . Et c'est pour cela que le même adaptateur USB-C -> prise casque (qui est en fait une mini-carte son contenant un convertisseur numérique-analogique) va fonctionner sur votre smartphone et votre PC portable.Parmi tout cela le plus important est Thunderbolt 3/4. Je met les deux dans le même sac car TB4 n'est qu'une révision mineure de TB3 qui supporte les mêmes vitesses de transfert à savoir 40 Gbit/s. TB3 est une interface complexe qui fait transiter les choses suivantes:En connectant un moniteur comme le Dell U2719DC à votre PC portable via TB3, vous pourrez charger votre PC portable via le moniteur et le moniteur fera office de hub USB-A . En théorie c'est possible via un port USB-C non Thunderbolt mais seul TB3 garantit que tout cela est possible.Tous les ports USB-C ne sont pas des ports TB3 mais tous les ports TB3 sont USB-C. Comment reconnaitre un port TB3 ? En théorie il y a un petit éclair à côté. En pratique ce n'est pas toujours le cas. Les MacBook n'ont que des ports TB3 depuis 2016 et ce n'est pas indiqué. Pour les ports USB-C non TB3, il est censé être indiqué via une série d'icones ce qu'ils peuvent faire : données, DisplayPort et ou courant. Ce qui définit ce qu'un port USB-C peut faire est le contrôleur qu'il y a derrière.Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne colle pas des contrôlleurs TB3 dans leurs ordinateurs ? Les choses sont en poil compliquées. Tout d'abord appartient Thunderbolt à Intel donc intégrer un contrôleur Thunderbolt signifie donner de l'argent à Intel mais à $10 le contrôleur TB4 , on a vu pire. Mais TB3 nécessite aussi 4 lignes PCIe 3.0 ce qui complique les câblages et augmente les coûts. C'est pour cela qu'on ne trouve de port TB3 que dans les cartes mère haut de gamme voire très haut de gamme (y compris certaines cartes mères AMD !). Pour diminuer les coûts, les CPUs Intel récents intègrent un contrôleur TB3/4 directement au sein du processeur.L'USB4 partage les mêmes specs que Thunderbolt 3 et est d'ailleurs compatible avec ce dernier sans avoir à payer un centime à Intel, Intel ayant déclaré le TB3 libre de rededevance en mars 2019. En pratique, il n'existe encore aucun PC supportant l'USB4. Les seuls ordinateurs à l'heure actuel supportant l'USB4 sont les Mac à base de M1. Chez AMD le support de l'USB4 devrait arriver en 2022 via un nouveau chipset... Au passage, comme les membres de l'USB Implementers Forum sont des gros incompétents, il y a 4 versions différentes de l'USB4 avec des vitesses allant de 10 à 40 Gbit/s..."OK CBL donc si mon port USB-C est de TB3/4 je suis tranquille et je peux brancher ce que je veux dessus." Alors oui, mais pas avec n'importe quel câble. Et c'est là qu'on devient fou. Le standard USB-C comporte 24 broches, 12 en haut et 12 en bas histoire de pouvoir brancher le câble dans les deux sens. Mais il n'est pas obligatoire de relier ces 24 broches quand on crée un câble USB-C. Si vous regardez attentivement à l'intérieur de la prise USB-C du câble qui vous sert à charger votre smartphone ou votre MacBook, vous noterez qu'il n'y a pas 24 broches. Donc ce même câble ne vous permettra pas par exemple de brancher votre MacBook à votre écran.Pour être sur d'avoir un câble 24 broches, prenez un câble qui est certifié USB 3.1 Gen2/10Gbit/s/100W. Mais si vous voulez vraiment profiter des 40 Gbit/s de Thunderbolt 3 pour brancher par exemple un GPU externe, il vous faudra un câble certifié Thunderbolt 3 . La bonne nouvelle est que quand il s'agit de charger vos appareils, les câbles et les adaptateurs secteurs sont compatibles. Je charge par exemple mon smartphone Samsung avec le chargeur de mon MacBook.