La série Resident Evil et le cinéma, c'est une histoire qui ne date pas d'hier : la première adaptation du jeu de Capcom remonte à 2002, était signée par ce tâcheron de Paul W. S. Anderson qui mettait en scène sa meuf Milla Jovovich, et c'était très mauvais en plus de n'avoir un rapport que très lointain avec le jeu. Malgré ça, le gars Paulo arrivera à financer on ne sait pas trop comment cinq épisodes de plus, l'ultime chapitre des aventures de Leeloo contre les zombies remontant à 2016.



Mais l'histoire est un éternel recommencement, et Capcom a une nouvelle fois décidé de laisser un illustre inconnu (Johannes Roberts, un anglais qui a déjà accouché de quelques films d'horreur mais aussi de films de requins) faire n'importe quoi de sa licence avec Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Sauf que cette fois, au lieu de laisser libre cours au délire créatif de l'artiste, on va avoir droit à quelque chose qui semble combiner les événements et les personnages des deux premiers jeux : Claire et Chris Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine, mais aussi Ada Wong, Albert Wesker ou encore Sherry Birkin, ils sont tous là.



Il est déjà clair que, comme pour le dernier Mortal Kombat, le film va déborder de fan service grossier histoire de carresser les joueurs dans le sens du poil, on voit déjà venir dans la bande-annonce les scènes de tunnels narratifs nuls, et les effets spéciaux font peine à voir pour un film de 2021 qui devait avoir quand même un peu plus que trente francs de budget (ce licker, bordel...). Enfin, petit conseil pour la personne en charge du montage de la BA : le choix de la musique ne se fait pas en prenant le premier morceau qui vient quand on lance une playlist aléatoire sur Spotify.



Resident Evil: Welcome to Raccoon City sortira le 24 novembre, uniquement au cinéma, et c'est tant mieux, ça devrait permettre de limiter la propagation de l'épidémie.