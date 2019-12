Undead Men Tell Some Tales

Après la mort de Telltale, la license Walking Dead est retournée chez Skybound et Stranger Things est retourné chez Netflix. Mais quid des autres licences? La réponse est arrivée en Août : une boite californienne inconnue appelée LCG Entertainment a racheté le nom Telltale et leur catalogue de licenses. LCG Entertainment est dirigée par Jamie Ottilie (patron et fondateur de Galaxy Pest Control Games ) et Brian Waddle et est financé par une série de partenaires. L'entre d'entre eux, Athlon Games , sera aussi chargé de la publication des jeux.Le premier jeu du nouveau Telltale est une compilation des deux saisons de Batman avec la possibilité de changer le style graphique pour passer en noir et blanc avec un soupçon de rouge. Le tout s'appelle la Telltale Batman Shadows Edition et est dispo sur XO et Steam et un peu plus tard sur l'EGS, PS4 et Switch.L'autre est une suite à The Wolf Among Us. LCG a d'ailleurs embauché des anciens de Telltale ayant bossé sur le jeu comme Nick Herman, Dennis Lenart et Pierre Shorette. Au passage, je me suis connecté à mon compte Telltale et je peux toujours télécharger les trois saisons de Sam & Max, Tales Of Monkey Island, Back To The Future mais surtout STRONG BAD'S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE.