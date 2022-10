Trop de Silent Hill va-t-il à nouveau tuer Silent Hill ?

On l'a déjà dit, Konami ne sait plus faire de jeux depuis bien longtemps, et vu comment ils ont géré leur diffusion dédiée aux nouveautés pour la série Silent Hill, de toute évidence ils ne savent pas non plus se servir de l'interface Youtube puisque la vidéo était visible en intégralité avant l'heure de début prévue. Bravo les gars.Hormis ce petit point de détail, et si on passe également outre le fait que tout avait déjà fuité dans la journée, cette Transmission avait quand même beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup, oui, mais pas forcément celles que l'on avait envie d'entendre.La première annonce est la confirmation, enfin, que la Bloober Team va effectivement bosser avec Konami sur un jeu Silent Hill. Mais pas un nouveau jeu, puisqu'il s'agira du remake de Silent Hill 2 la légende. D'un côté, on se dit que ça peut être un coup à jouer assez facile : le matériau de base est solide, il suffit de mettre tout ça dans un Unreal Engine 5 bien exploité pour nous afficher des graphismes magnifiques, et tout le monde sera content. Mais de l'autre, le moindre écart et la moindre prise de liberté seront forcément pointés du doigt comme des sacrilèges, et il y a fort à parier que la nouvelle caméra (placée derrière l'épaule) ou même la nouvelle tronche de James Sunderland doivent déjà faire débat aux quatre coins d'internet. Heureusement, on sait qu'on pourra au moins compter sur la présence d'Akira Yamaoka à la bande-son, ainsi que de Masahiro Ito à la direction artistique.On verra bien comment les développeurs polonais arrivent à jongler entre tradition et modernité à la sortie du jeu. On ne sait pas encore quand celle-ci est prévue, mais on sait déjà que ce Silent Hill 2 Remake sera une exclu console PS5, à priori temporaire pendant un an, mais qu'il sera également disponible sur PC en même temps.La deuxième annonce de la soirée est déjà beaucoup plus surprenante puisqu'il s'agit d'un partenariat assez improbable avec Annapurna Interactive et surtout No Code , le petit studio à qui on doit les excellents Stories Untold et Observation . Le fruit de cette collaboration s'appelle Silent Hill: Townfall et si le court teaser ne nous apprend à peu près rien à son sujet, on peut déjà s'imaginer que le studio anglais se fera plaisir avec une approche bien différente de ce que la série nous a proposé jusqu'à maintenant et, on l'espère, un travail toujours aussi soigné sur l'interface.Pour le troisième jeu, Silent Hill: Ascension , on n'a rien compris - ou plutôt, on n'est pas sûrs d'avoir vraiment envie de comprendre puisque le jeu est présenté comme une expérience live interactive jouable à plusieurs. C'est fait par Genvid Entertainment , les spécialistes (autoproclamés) du Massively Interative Live Event, en partenariat avec DJ2 Entertainment (une boite de prod qui visiblement ne produit pas grand chose de concret si on en croit la liste de leurs projets ) et Bad Robot Games. On va faire comme si rien de tout ça n'existait réellement et passer à autre chose.Le quatrième (!) jeu annoncé ce soir est Silent Hill f . On ne sait à peu près rien de lui, si ce n'est que le ville de Silent Hill elle-même semble devenue très conceptuelle puisque le trailer arbore une esthétique complètement japonaise (et non plus celle d'une petite ville américaine telle que se l'imaginent des japonais qui n'ont de toute évidence jamais mis les pieds aux US) qui évoque aussi un peu le Annihilation d'Alex Garland. Le scénario du jeu sera lui assuré par Ryukishi07, visiblement une sommité du graphic novel japonais dont la présence devrait faire plaisir aux amateurs (moi ça ne me dit rien vu que je ne lis que le Journal de Mickey).Dit comme ça et après avoir vu la vidéo, ça pourrait faire plutôt envie, mais il faut malheureusement tenir compte d'un élément : le studio aux commandes est Neobards Entertainment , et si le nom ne vous évoque rien, vous ne serez probablement pas ravis d'apprendre que c'est lui qui a commis les deux derniers modes multijoueurs qui accompagnaient Resident Evil 3 et Resident Evil Village Resistance et Re:Verse , déjà oubliés de tous. D'ailleurs, fait amusant, vous aviez probablement oublié que Re:Verse n'est même pas encore sorti.Comme pour tous les autres, aucune date de sortie pour ce Silent Hill f, mais il ne faut sûrement pas l'attendre avant un bon moment.Enfin, petit bonus "Une daube de plus au cinéma" : Christophe Gans va retourner derrière la caméra pour tourner un nouveau film inspiré de la série, après un premier essai en 2006 certes sans génie mais qui avait au moins le bon goût de ne pas se torcher avec la licence comme ont pu le faire des Uwe Boll ou Paul W.S. Anderson. Intitulé Return to Silent Hill, celui-ci va avoir un lourd héritage à porter puisqu'il s'agira visiblement d'une adaptation plus ou moins libre de Silent Hill 2.