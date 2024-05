On ne va pas s’attarder malheureusement sur la tinyBuild Connect 2024 , mais parler brièvement de deux jeux prévus pour 2024 sur PC, Xbox Series et PS5, Kingmakers et Level Zero: Extraction . Pour le premier, développé par Redemption Road , il s’agit d’un concept un peu fou mais déjà vu en comics, d’un titre à la troisième personne seul ou en coopération où vous remontez au XVᵉ siècle avec votre armement moderne pour combattre des chevaliers et littéralement faire un carnage. En moto, pick-up voire tank, vous aurez l’opportunité de tester le moteur de destruction du jeu jusqu’à faire s’effondrer des châteaux entiers.Le second on en avait déjà parlé, sous le nom de Level Zero . Il s’agit on le rappelle, d’un titre à la première personne JCJCE asymétrique et d’extraction réalisé par Doghowl Games . Il vous permettra soit d'incarner quatre scientifiques qui doivent d’échapper d’une une planète extra-terrestre, soit les créatures que vous verrez dans la nouvelle bande-annonce.Les autres jeux de la tinyBuild Connect 2024 dont vous pourrez visionner les bandes-annonces également sont : Rawmen Sand et Drill Core