Nouveau jeu : Level Zero

Les contenus en multijoueur asymétrique en PVP ont connu leurs échecs avec des jeux tels Evolve , et de gentillets succès avec des titres comme Friday the 13th the Game . Ça n'empêche pas à des développeurs, en l'occurrence là DogHowl Games de creuser le sujet. Édité par tinyBuild , le jeu de survie et d'horreur Level Zero qui se déroule dans un futur proche en 2058, vous permettra soit d'incarner quatre scientifiques doivent réparer les systèmes de l'endroit où ils sont coincés sur une planète extra-terrestre pour pouvoir s'échapper, soit des espèces de monstres dégueulasses. Les faiblesses des créatures étant la lumière, un leur talon d'Achille loin d’être original mais dont il ne faudra pas se lasser de profiter, parce que leurs points forts seront la télépathie mais surtout de pouvoir manipuler l'électricité.De plus, qui dit survie, dit ressource limitée, mais pour ceux qui sentent la galère arriver, le jeu n'a pas l'air non plus aussi punitif qu'un GTFO . Si vous décédez, vous pourrez continuer la partie en drone pour aider vos coéquipiers. Comme toujours, le jeu est annoncé mais tout peut évoluer, il n'y a rien de contractuel dans ce que vous verrez dans les deux bandes-annonces. Level Zero devrait sortir sur PC, PS5, Xbox Series , PS4 et Xbox One pour normalement 2023.