The Last of Us revient encore

En rumeur depuis des mois, une rumeur de plus en plus insistante depuis quelques jours, le remaster du premier The Last of Us vient d'être confirmé par le PS Store lui-même, qui a craché le morceau un peu trop tôt. On ne sait pas quand le jeu devait être annoncé officiellement (sûrement ce soir, si l'on en croit la réaction de Goeff Keighley ), mais on sait en tout cas quand il sortira (le 2 septembre sur PS5), qu'il coûtera entre 70 (pour la version de base) et 100€ (pour la version collector), et qu'il ne s'agira pas d'un simple portage HD (comme ça avait été le cas pour la version PS4) mais bien d'une version complètement refaite, avec de nouveaux contrôles et des graphismes dignes de 2022.Enfin, pas besoin pour nos amis de la glorious PC master race de commencer à croiser les doigts : la question n'est pas de savoir si The Last of Us Part I (c'est son nom officiel) arrivera sur PC, mais quand, Sony ayant déjà confirmé que la version PC était en cours de développement. On espère que ça sera l'occasion de porter également la Part II