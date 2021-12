Teardown : la campagne complète est disponible

Sorti l'année dernière en accès anticipé, l'incroyable Teardown on avait beaucoup aimé à sa sortie ) a reçu il y a quelques jours une grosse update qui vient ajouter la seconde et dernière partie de la campagne du jeu. Au programme : de nouveaux environnements, de nouveaux jouets pour tout casser, mais aussi de nouveaux dangers comme des robots bipèdes bien décidés à vous traquer et à vous empêcher de faire vos petits braquages tranquillement. On vous conseille chaudement d'aller y jeter un œil : le jeu de Dennis Gustafsson est un bac à sable absolument unique, qui vous permettra de laisser libre cours à votre imagination pour accomplir vos objectifs.