Star Wars: Dark Forces Remaster a sa date de sortie

On fait un petit rappel pour les plus jeunes Pandas du site ; Sorti en 1995, Star Wars: Dark Forces était un jeu à la première personne développé par LucasArts où l’on incarnait pour la première fois Kyle Katarn (le héros des Jedi Knight suites de cet opus) qui était à la base un mercenaire recruté par la rébellion pour déjouer plusieurs projets de l’Empire, dont voler les plans de l’Étoile Noire (ou Étoile De La Mort suivant les préférences). Oui jeune Panda, on t’a menti toutes ces années, ce n’est pas Jyn Erso et Cassian Andor qui les ont récupérés dans Rogue One: A Star Wars Story (qui reste un bon film). Pour en revenir au jeu, c’est un classique qui était une réussite aussi bien au niveau des graphismes que de son level design.Pourquoi on parle de tout cela ? Parce que les développeurs de Nightdive Studios bûchent sur Star Wars: Dark Forces Remaster dont la sortie est prévue pour le 28 février 2024 d’après Gamespot , soit 29 années après l’original. Ils utiliseront leur moteur KEX, qui permettra d’afficher du 4K/120FPS, des textures HD, un meilleur éclairage et rendu, une amélioration du gameplay, plus la prise en charge des manettes de jeu. Le tout devrait arriver sur Steam, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et Switch. Bien évidemment, nous ne sommes pas à l’abri d’un report.