Spider-Man : RTX On

Ceux qui prendront l'Ultimate Edition de Spider-Man: Miles Morales sur PS5 recevront un remaster du jeu de base dans lequel tous les taquets sont poussés à fond y compris des reflets à grands coups de ray-tracing. Comme expliqué précedemment , le jeu disposera d'un mode Performance qui sacrifiera un peu en détails mais qui tournera en 4K@60FPS.Dans ce remaster, Peter Parker aura aussi un nouveau visage. John Bubniak a été remplacé par Ben Jordan qui a l'air plus jeune et plus proche de Tom Holland, Peter Parker au cinéma. Sony explique qu'il colle plus facilement à la mocap' de Yuri Lowenthal. Au fond, on s'en fout un peu : tel un quadra en pleine pandémie, on préfère voir Peter Parker avec un masque sur la tronche.Mode Performance:Peter Par Coeur: