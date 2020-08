Rachet & Clank : Into The Lombax-Verse

Si vous vous demandez pourquoi Sony a acheté Insomniac Games, voici la réponse : deux des jeux de lancement de la PS5 sont développés par le studio de Burbank. Et tous les deux vont faire office de vitrine technologique de la console. Commençons par Ratchet & Clank: Rift Apart. Les nouvelles aventures du lombax et de son ami robot ont eu le droit à une vidéo de sept minutes de gameplay.On y découvre les deux types de portails du jeu. Les jaunes permettent de se téléporter au sein du même univers et les violets permettent de changer d'univers en une fraction de seconde. On passe d'un environnement complètement différent à un autre sans le moindre temps de chargement. Le reste du gameplay est assez classique mais c'est une jolie claque technique. L'autre jeu est Spider-Man: Miles Morales . Les aventures de Miles Morales ne seront pas aussi copieuses que celles de Peter Parker et devraient offrir une dizaine d'heures de jeu.Mais surtout le disque contiendra une version remasterisée de Spider-Man ce qui est parfait pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir le jeu. Les deux jeux d'Insomniac tournent en 4K@30 FPS mais disposeront d'un mode performance tournant à 60 FPS qui sacrifiera un peu en fidélité visuelle : Spider-Man utilisera un niveau de détails inférieur et Rachet & Clank ne sera pas en 4K natif. Dans les deux cas on nous promet du ray-tracing, du son 3D et des vibrations HD.